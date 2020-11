UeD anticipazioni: complotto tra due dame? Va male ad Armando

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono al centro della scena Gemma Galgani. Oggi, sabato 21 novembre 2020, è stata registrata una nuova puntata, che ha preso inizio proprio con la dama torinese. Quest’ultima ha raccontato di essere uscita sia con Biagio che con Maurizio. Ed ecco che è uscita fuori una segnalazione inaspettata. Gemma e Biagio si sono detti convinti del fatto che Maria e Sabina siano d’accordo. I due hanno, dunque, parlato di un complotto messo in atto dalle due dame? Entrambe hanno frequentato il cavaliere, che ora ha deciso di chiudere con Sabina. Pertanto, l’uomo continua la sua esperienza nel programma solo con la Galgani.

Intanto, la dama torinese è uscita anche con Maurizio, con cui è andata a cena. Al cavaliere ha regalato un vino chiamato ‘passerina’ e su questo particolare non sono mancate le battutine. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Gemma avrebbe provato a baciare Maurizio. Alla fine tra loro è scattato il bacio! Il giovane cavaliere stava frequentando anche Valentina, la quale però ha deciso di chiudere in quanto non riesce a sopportare il fatto che abbia baciato Gemma, che ha l’età di sua madre, dopo aver dato un bacio a lei.

Gianluca De Matteis è uscito con Marianna, che ha sentito anche Armando Incarnato. La giovane, però, ha scelto di chiudere con il napoletano e di proseguire la sua esperienza solo con il tronista. I due hanno fatto un’esterna molto carina a Roma. Armando ha chiuso con Brunilde, ma si è mostrato interessato a una corteggiatrice di Davide, Valeria. Quest’ultima, però, ha affermato di non ricambiare l’interesse. Pertanto, per il cavaliere napoletano arrivano ben due rifiuti. Non è la prima volta che Armando punta le giovani corteggiatrici all’interno dello studio. Questa nuova edizione della trasmissione ha permesso al cavaliere di farsi avanti, ma questa volta è andata male! Lucrezia, tornata di recente nel programma, si è scagliata contro il cavaliere, il quale pare non le avesse raccontato di essere uscito con Marianna.

La registrazione è andata avanti con altri colpi di scena riguardanti gli altri protagonisti del programma.