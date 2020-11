UeD, Roberta preoccupata per Ida e Riccardo ammette: “Non mi spaventa”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne hanno sorpreso tutti quando hanno fatto sapere di aver deciso di frequentarsi di nuovo. In passato hanno condiviso una conoscenza abbastanza turbolenta, terminata in malo modo. La dama provava dei forti sentimenti nei confronti del pugliese, ma non aveva fatto i conti con il suo passato con Ida Platano. Proprio per tale motivo, il pubblico è rimasto sorpreso nel vederli nuovamente vicini. A parlarne ci pensano entrambi con il Magazine del programma, a cui spiegano quali sono i motivi che li hanno portati a riavvicinarsi. Roberta ammette che non si aspettava di rivederlo in trasmissione e quando è arrivato in studio per lei è stata “una bella botta”. Pensa che sia lei che Riccardo abbiamo dimostrato di avere coraggio a riprendere la loro conoscenza. La dama riconosce che in passato il Guarnieri l’ha fatta soffrire, ma il tempo l’ha aiutata a capire che lui è sempre stato sincero con lei. In effetti, quando Riccardo dichiarava apertamente di non provare dei sentimenti nei suoi confronti, lei ha sempre fatto finta di non vedere la realtà.

Entrambi fanno presente che non ci sono mai stati problemi caratteriali tra di loro. In particolare, lei afferma che insieme in passato si sono sempre trovati bene e si sono anche divertiti molto. Riccardo, invece, sottolinea la complicità che non è mai mancata nel loro rapporto e che tutti vorrebbero trovare in una relazione. Dunque, sembra proprio che i due siano felicissimi di aver preso la decisione di riprovarci. Ma Roberta non può dimenticare da un giorno all’altro Michele. La sua ultima conoscenza con il cavaliere l’ha destabilizzata un po’, questo è chiaro, e sa che lui per orgoglio non la ricercherà. Non può l’arrivo di Riccardo, cancellare ciò che ha provato per Michele.

Intanto, per la prima volta, Roberta torna a parlare di Ida! Un argomento molto delicato. Infatti, in passato si sono sempre mostrate abbastanza distanti all’interno del programma. Oggi la Di Padua teme il ritorno della Platano nel programma: “Non lo escludo, come Riccardo ben sa. Sono conscia dell’importanza della loro storia, e non so che effetto potrebbe fargli rivederla”. Non ne parlano spesso della questione, in quanto Roberta evita l’argomento, non facendogli domande. Non ha intenzione di aprire vecchie ferite o di punzecchiarlo.

Nella sua intervista, Riccardo non può non rispondere alle domande riguardanti Ida. Sul ritorno di quest’ultima ammette: “Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto”. Il Guarnieri ammette di avere ora un quadro molto chiaro sulla situazione che hanno vissuto. Non sarebbe per nulla infastidito se mai Ida dovesse tornare in studio e interagire con altri cavalieri. Crede di aver dato tutto quello che poteva alla Platano: “Solo lei non l’ha capito ed è questo che mi dà fastidio”.

In questi giorni, sui social gli utenti credevano che Ida avesse lanciato un attacco a Riccardo e Roberta. Ma l’ex dama del Trono Over non ha fatto alcun riferimento ai due!