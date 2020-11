UeD, Ida: “Non sono gelosa”, nessuna frecciatina a Riccardo e Roberta

Le parole della Platano arrivate nella giornata di ieri, su Instagram, non erano rivolte al suo ex fidanzato tornato a Uomini e Donne. Lei oggi interviene e spiega bene tutto

Ida Platano è gelosa di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? La risposta è no. Nonostante i trascorsi dei tre a Uomini e Donne, le parole di ieri di Ida non erano rivolte alla nuova frequentazione dei due. Il suo ex fidanzato è tornato in studio da qualche settimana e ha intrapreso, anzi ha ripreso la conoscenza con Roberta. Nella giornata di ieri c’è stata una presunta frecciatina di Ida ai due. Molti almeno l’hanno interpretata così, ma la diretta interessata oggi ha chiarito che invece così non era.

L’ex Dama del Trono Over si è resa protagonista ieri di uno sfogo sui social. Si era detta sbalordita da certe persone che appena la vedono star bene poi vogliono farla stare male. Aveva pure mandato a quel paese le persone che vogliono farla soffrire e che ci avrebbe riso su, ritenendo questa una reazione migliore. Sembrava una palese frecciatina al suo ex fidanzato, ma a quanto pare non era assolutamente una frecciatina. Con delle nuove stories di stamattina, infatti, Ida ha smentito questa voce che si è diffusa sul Web e ha chiarito la sua posizione. Queste le sue parole:

“Volevo dire qualcosa riferito alla mia storia di ieri. Alcuni hanno pensato che facevo riferimento a qualcuno. Assolutamente no, guardate bene l’orario perché non c’entra niente. E comunque io non sono gelosa di nessuno. Va bene?”.

Non ha fatto nomi, ma visto che sui social e sul Web si parlava di frecciatina a Riccardo Guarnieri è chiaro che si sia riferita a lui dicendo di non essere gelosa. Quindi Ida ha deciso di intervenire per mettere a tacere le polemiche sorte nel giro di poco tempo. Gli orari delle sue storie non coincidevano con la puntata in onda a quanto pare, secondo Ida questo poteva essere un indizio del fatto che non si riferisse a Riccardo.

Certo è che erano parole facilmente fraintendibili. Tra Ida e Riccardo oggi è definitivamente finita, almeno così ha detto lui tornando a Uomini e Donne. Tra i due ci sono sempre state forte incomprensioni e problemi di comunicazione, ma con la proposta di matrimonio hanno provato a ripartire insieme. Quelle incompatibilità si sono ripresentate, quindi Ida e Riccardo si sono lasciati. Lui ha deciso di rimettersi in gioco ed è tornato nello studio di Maria De Filippi.