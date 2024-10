UeD anticipazioni, fulmini e saette: addii e scontri per Over e tronisti

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, svolta il 7 ottobre 2024, secondo le anticipazioni, ci sono state rotture e vari scontri. Non sono mancati i colpi di scena in studio tra i protagonisti del Trono Over, che vede ancora al centro dell’attenzione Mario Cusitore. Intanto, i tronisti portano avanti i loro percorsi e, anche in questo caso, ci sono state delle svolte. Questa registrazione ha visto protagonisti tutti i tronisti di questa edizione.

Anticipazioni UeD: rotture per Mario e altri Over

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, per il Trono Over, sono finiti al centro studio Mario Cusitore, Morena e Margherita. Quest’ultima spiega di averci ripensato, dopo la passata registrazione, e di aver deciso di richiamare il cavaliere. Pertanto, tra loro la conoscenza va avanti. Invece, con Morena c’è stata una rottura. Lei è apparsa delusa dal comportamento di Mario, che nella registrazione precedente ha svelato dei dettagli piccanti sul loro incontro.

La dama è rimasta davvero male per ciò che è uscito fuori e di cui si è parlato in questi giorni. Intanto, Cusitore non perde tempo e oggi ha raccontato di aver fatto conoscere a Margherita sua mamma, alcuni amici e il suo gatto. Non solo, per il cavaliere sono scese tre donne, ma ha deciso di non iniziare con nessuna di loro una conoscenza. Per quanto riguarda gli altri volti Over, Sabrina e Gabriele hanno dato una svolta finale alla loro conoscenza.

Lui ha spiegato di non aver contattato la dama perché lei stessa gli avrebbe chiesto di non disturbarla. Sabrina, però, è rimasta male, in quanto si aspettava un gesto da parte sua. Alla fine, Gabriele ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Per Aurora Tropea è sceso al centro studio un uomo pronto a conoscerla, ma lei ha rifiutato. Armando Incarnato ha preso parte alla registrazione e Gemma Galgani sta andando avanti con la conoscenza con l’ultimo cavaliere che è sceso per lei. Invece, Marcello Messina sta continuando a frequentare Giada.

UeD anticipazioni registrazione: problemi per Martina De Ioannon

Per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che la registrazione è partita da Martina De Ioannon. Quest’ultima, che nelle scorse ore ha ricevuto attacchi da Gianluca Benincasa, ha criticato l’atteggiamento di Ciro. La tronista crede che il corteggiatore sia lì solo “per fare show e che è uno attaccato alle telecamere”. Invece, l’esterna con Gianmarco è andata bene. Anche con Mattia pare proceda tutto bene, tanto che lui le ha regalato una felpa.

Dopo la passata registrazione, Michele Longobardi è stato raggiunto in camerino da Amal e hanno discusso. In studio, i due hanno nuovamente litigato. Dopo di che, Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Amal con Alessio, nel quale sono apparsi molto complici. La mamma di lei ha regalato al tronista una bottiglia di vino. Per questo, Alessio ha voluto contattare la madre di Amal per ringraziarla, tramite una videochiamata. Alla fine, Michele ha deciso di chiudere con lei la conoscenza. Francesca Sorrentino ha portato in esterna Paolo, con cui è stata in un ristorante napoletano a Roma. I due hanno trascorso un’esterna simpatica.