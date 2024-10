Uomini e Donne: Maria stufa, annienta. De Ioannon fatta a pezzi

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Morena, Maura e Margherita al centro studio di fronte a Mario Cusitore, Mario Verona e Diego Tavani. La prima racconta di essere uscita con ‘Mariuccio’. L’uscita non è andata nel migliore dei modi, in quanto Verona è apparso freddo nei confronti della dama. Mentre Mario crede che Morena sia pesante, lei lo accusa di non essere molto interessato e di essere superficiale.

“Ma tu una ragazza come la corteggi? Mandando foto a petto nudo?! Ma fai qualcosa”, tuona la dama. “Sei assente, come faccio a conoscerti?!”, replica Verona. Gianni Sperti crede, invece, che sia lei poco interessata. Mario perde poi le staffe:

“Mi dici superficiale per una volta che ci siamo visti e per due foto che ti ho mandato? Non è che devi pesare ogni minima parola. Sono io che ti chiamo tutte le sere. Rispondi dopo quattro ore”

Tocca a Cusitore e Maura raccontare cosa sta accadendo tra loro. L’ex corteggiatore di Ida Platano, però, vorrebbe che parlasse prima Diego. E così accade. Tavani è uscito con Margherita. Mentre lei continuerebbe la conoscenza, il cavaliere appare perplesso. Per quello che ha vissuto fino a oggi, sente di non essere il tipo di uomo che piace a lei. Margherita aveva chiuso con Diego, per poi tornare indietro sui suoi passi. “Dici che non ti piace a fai prima”, consiglia Maria De Filippi, la quale appare scocciata dalla situazione.

Tavani ribadisce di non sentire di piacere a Margherita. Quest’ultima si difende affermando che il cavaliere è una persona insicura. La situazione scoccia Maria, la quale interrompe il momento liquidando Tavani: “Diego se non hai sensazioni siediti. Quando ne avrai tornerai a sederti lì con un’altra ragazza”. La puntata va avanti con Mario e Morena. Cusitore racconta che la dama aveva mal di testa e l’uscita si è interrotta. De Filippi crede che sia normale, ma Mario spiega i suoi dubbi.

“Ma era un mal di testa, dopo mezz’ora le sarebbe passato. È uscita fuori un’intervista fatta da un ragazzino che fa le interviste sui social in cui appaio come uno strumento da giocare”, afferma sospettoso Cusitore. L’ex corteggiatore va avanti facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Gianluca, ex cavaliere ed ex fidanzato di Maura, su quest’ultima, tramite l’intervista con Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. L’ex volto del Trono Over si è detto deluso dalla decisione della dama di rimettersi in gioco, con tanto di dubbi sul suo interesse per Mario.

“Mi sono lasciata per bugie e manipolazioni”, spiega Maura parlando della fine della sua relazione con Gianluca. “Qual è l’interesse di Mario? Tenerla ieri e poi mandarla via oggi perché?”, interviene De Filippi per difendere, per l’ennesima volta, Cusitore dalle accuse di Tina Cipollari. Intanto, Maura dichiara che Mario le è sempre piaciuto, su domanda di Maria, che lancia la palla poi a Barbara De Santi. Quest’ultima crede che avrebbe potuto farsi avanti nei mesi scorsi, fuori, dopo la fine della storia con Gianluca.

Alla fine, il cavaliere decide di credere a Maura e di continuare comunque la conoscenza. Dopo di che, De Filippi oggi a UeD torna a parlare con Diego:

“Mi dispiace che sei rimasto male. Di fronte a determinate evidenze non posso far finta di niente. A volte, le balle le racconto anche io, ma raccontale bene. Il tuo è uno strano pensiero, non è la tua fidanzata. Hai chiesto tu a Margherita ieri? Mi manca questo tassello. È stata con lei no? La verità è che le piace più Mario di te. La verità è che a te dà fastidio Mario, allora dillo”

Diego si difende ribadendo che non gli sono arrivate sensazioni di sincerità da Margherita. “Io mi stacco da queste situazioni. Non è la competizione il problema”, afferma Tavani.

Uomini e Donne: attacchi a Martina De Ioannon fuori

Al centro studio si siede Martina De Ioannon, la quale ha fatto due nuove esterne. Intanto, fuori qualcuno tuona. Si tratta di Gianluca Benincasa, il quale ha rilasciato un’intervista per il format Casa Lollo. L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, non ha iniziato alcuna conoscenza, con nessuna delle due troniste. Oggi ha qualcosa da ridire su entrambe, mentre confessa di aver chiesto alla redazione di poter restare nel programma, per conoscere Prasanna del Trono Over.

“È una persona falsa, vuole far credere di essere forte ma non lo è”, afferma sicuro Gianluca, aggiungendo che non gli era particolarmente piaciuta neppure durante il suo percorso a Temptation Island. Mentre trova che Martina sia una persona “finta”, su Francesca Sorrentino dichiara di temere che prima o poi scenda per lei l’ex fidanzato Manuel Maura. Intanto, nella puntata di oggi di UeD, la De Ioannon siede al centro studio con Mattia e Ciro.

Martina con Mattia si sta trovando molto bene ed entrambi ammettono di essere tanto simili. De Filippi fa notare che il corteggiatore somiglia parecchio al fratello della tronista. Intanto, la conoscenza con Ciro procede bene. Martina dichiara oggi di aver notato che c’è chimica tra loro e che il carattere di lui la stimola parecchio.