UeD anticipazioni: Ernesto e Barbara regalano colpi di scena

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Ernesto Russo e Barbara De Santi hanno dato vita a vari colpi di scena. I due Over hanno decisamente movimentato lo studio, secondo quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Infatti, la storica dama si è ritrovata ad avere delle reazioni molto forti di fronte ad alcune scelte di Ernesto, con il quale è nata una lite in studio e anche fuori.

Le anticipazioni segnalano che Ernesto è uscito con Jaminca. Quest’ultima, però, ha deciso di chiudere la conoscenza perché lo vede solo come un amico. Nel corso della registrazione è uscito fuori che Russo ha bidonato Barbara. Pare che lei l’abbia aspettato, in quanto sarebbero dovuti uscire insieme, ma lui non si sarebbe presentato. Per questo motivo, in studio è nato uno scontro tra Barbara ed Ernesto.

La De Santi ha anche accusato l’ex corteggiatore di Ida Platano di essere lì nel programma solo per visibilità. Tale accusa ha offeso il cavaliere, che non se n’è rimasto in silenzio. Secondo le anticipazioni di UeD, alla fine Barbara ha lasciato lo studio furiosa. Ernesto l’ha seguita, ma non sono più rientrati.

Non si sa, dunque, cosa sia accaduto dietro le quinte tra i due del Trono Over. Ciò che è certo è che la De Santi è molto presa da Ernesto. Infatti, Gianni Sperti più volte ha fatto notare che da tempo Barbara non era così coinvolta in una conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne: Raffaella dice basta, lite Ida e Mario

Intanto, Silvio sta continuando a uscire con Daniela e, secondo le anticipazioni, la conoscenza tra loro starebbe procedendo bene. Per quanto riguarda il trono di Brando, ancora nessuna scelta. Il pubblico dovrà ancora attendere prima di assistere a questo momento. Raffaella Scuotto, però, sta iniziando a dare segni di cedimento.

Nella puntata andata in onda oggi, la corteggiatrice si è ritrovata di nuovo in una situazione abbastanza scomoda, dove si è chiaramente intuito che Brando sta solo attendendo la svolta con Beatriz. Le anticipazioni segnalano, inoltre, che il tronista ha portato in esterna solo Beatriz. A questo punto, Raffaella ha assicurato in studio che non farà più niente per Brando.

Nel frattempo, Ida Platano ha deciso di portare in esterna solo Pierpaolo. Nella registrazione di ieri, la tronista ha riaccolto Mario, il quale oggi si è lamentato perché lei non ha deciso di rivederlo. A detta sua, così non riusciranno mai a conoscersi davvero. Alla fine Ida ha deciso di balalre proprio con lui in studio.