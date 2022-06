UeD, Andrea Nicole nel mirino dei fan di Lulù Selassié: c’entra Bortuzzo

Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, è finita nel mirino di una parte del pubblico che sostiene Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. A farlo sapere è lei stessa, attraverso un lungo messaggio sulle Stories di Instagram in queste ore. Pare, almeno secondo quanto è possibile percepire dal suo sfogo, che c’entri Manuel Bortuzzo. La storia di quest’ultimo con la principessa, nata al Grande Fratello Vip 6, ha generato non poche polemiche. In particolare, la rottura ha fatto parecchio parlare e i vari fan si sono scontrati tra loro per difendere il loro rispettivo beniamino.

C’è, dunque, chi ha continuato a sostenere Lulù scagliandosi contro Manuel e viceversa. Ovviamente ci sono anche quei fan che sono rimasti fermi nella loro posizione, senza attaccare nessuno. Molte delle ‘fatine’ attaccano Bortuzzo per come ha scelto di chiudere la storia con la Selassié. Ed ecco che ora è finita sotto i loro attacchi, inaspettatamente, anche Andrea Nicole. L’ex tronista dell’edizione che si è appena conclusa, del programma di Maria De Filippi, spiega di aver preso parte a un evento con Manuel, qualche giorno fa.

Dopo di che, la Conte ha iniziato a ricevere “tanti (troppi) messaggi”. Andrea Nicole parla di “messaggi non belli, per niente”, che sono indirizzati a Bortuzzo e “incomprensibilmente” anche a lei “per non averlo ‘schifato'”. L’ex tronista di UeD capisce che i telespettatori si affezionano alla persona singola e alla coppia di un determinato programma televisivo, ma tutto questo non può essere tollerato.

Fa presente che Manuel e Lulù da “persone adulte e responsabili” hanno tentato di stare insieme. Per motivi che lei non conosce e non vuole conoscere, si sono poi lasciati, come accade ad altre coppie. Sembra proprio che in questi giorni, Andrea Nicole sia stata davvero fortemente attaccata dai fan di Lulù solo perché si trovava in compagnia di Bortuzzo a un evento.

Un motivo inspiegabile, ma anche se non ci fosse stato determinati attacchi non possono essere accettati. Solo qualche giorno fa, un altro volto del programma di Maria De Filippi, Ida Platano, si lamentava per i brutti messaggi ricevuti dagli haters. Si trattava di un caso diverso, però si parla sempre di insulti e offese gratuite da parte dei cosiddetti “leoni da tastiera”.

Come spiega la stessa Andrea Nicole Conte oggi, “denigrare una persona e scrivere quello che scrivete” solo perché una coppia si è separata “è imbarazzante” e “infantile”. Conclude il suo sfogo facendo presente che è possibile sostenere il proprio beniamino “senza insultare il prossimo”.

Intanto, in questi giorni, Manuel Bortuzzo si è preso una pausa da tutto concedendosi un viaggio negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Invece, Lulù ha da poco festeggiato il suo 24esimo compleanno, su cui sono nate delle indiscrezioni che hanno fatto arrabbiare non poco la sorella Clarissa Selassié.