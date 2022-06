Uomini e Donne, Ida Platano esplode: qualcuno la sta perseguitando

Una brutta situazione per Ida Platano di Uomini e Donne e non è neanche l’unica. Gli haters sui social si spingono davvero troppo oltre, al punto che arrivano a parlare di morte e a insultare pesantemente volti noti. C’è chi riesce a far finta di niente e chi, invece, di fronte a parole così pesanti non può fare a meno di denunciare. In particolare, qualcuno dietro un falso profilo (mossa assai nota tra gli haters dei personaggi noti) su Instagram sta effettivamente perseguitando Ida, inviandole in continuazione messaggi davvero sgradevoli.

Com’è possibile comprendere attraverso gli screenshot da lei condivisi, da circa un mese l’account senza alcuna foto profilo non le dà tregua. Sono tante le foto e molti i video a cui questo falso profilo risponde con insulti e offese. Oggi Ida Platano decide di parlarne pubblicamente, lasciandosi andare a uno sfogo. Già lo scorso anno aveva svelato alcuni messaggi poco carini nei confronti del figlio, ricevuti sul social network. Questa volta, è lei stessa a finire sotto gli insulti.

In particolare, a infastidire la dama del Trono Over di UeD è stato il contenuto ricevuto oggi. Questa persona dietro il falso profilo la starebbe perseguitando da tempo, ma sembra che in queste ore abbia davvero esagerato parlando di morte. “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”, queste le parole scritte da questo account fake.

Ida decide di condividere inizialmente qualche screenshot per fare capire la situazione ai suoi fan. Dopo di che, si lascia andare al suo sfogo.

“Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”

Queste le parole usate dalla Platano per denunciare pubblicamente lo sgradevole commento ricevuto oggi. Ma questo messaggio è solo uno dei tantissimi che le sono arrivati da questo falso profilo in queste ultime settimane. “Che sgorbio, un testone senza collo”, le ha scritto qualche tempo fa. In un altro messaggio, le consiglia di lavarsi anziché mettere il profumo.

In altri ancora questo hater si spinge oltre dandole della “prostituta” e accusandola di esporsi tanto con gli uomini, che in realtà non avrebbero intenzione di avvicinarsi a lei. Di certo, Ida non è la prima a ricevere questo tipo di messaggi dai cosiddetti leoni da tastiera. Sono tanti i personaggi noti che ogni giorno combattono con questo genere di situazione. Fortunatamente, ora è possibile anche denunciare e lasciar fare alla giustizia.

Intanto, sembra che per Ida e Riccardo Guarnieri non ci sia alcun futuro. Il cavaliere tarantino, di recente, ha assicurato di non aver avuto più contatti con la parrucchiera bresciana dopo quanto accaduto in studio. La Platano, invece, condivide frasi sul suo profilo social che confermano. Ad esempio, nelle ultime ore ha scritto: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essersi messa spesso come priorità”.