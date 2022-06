GF Vip, Bortuzzo vola a Miami e la verità sull’invito al compleanno di Lulù

Tempo di vacanza e relax per Manuel Bortuzzo dopo mesi in cui è stato impegnatissimo in tv e costantemente sotto i riflettori del gossip. Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6, ha accesso la curiosità della cronaca rosa per la relazione con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, piantata in asso poche settimane dopo la conclusione del reality show più spiato d’Italia. Ora il nuotatore si è preso una pausa da tutto e da tutti, volando in Florida, direzione Miami.

Nelle scorse ore è atterrato negli Usa, annunciandolo ai propri fan di Instagram con uno scatto suggestivo in bianco e nero attraverso cui ha immortalato la baia della città americana. “Inspire”, ha chiosato sotto la fotografia. Quindi ha pubblicato altre istantanee, tra le Stories, della sua gita sul suolo ‘a stelle e strisce’, ritraendosi in aereo e poi mostrando delle palme, piante tipiche del posto.

Subito il post in bianco e nero è stato commentato da una marea di fan: c’è chi nella foto ha visto un presagio di malinconia, augurandosi che Manuel possa presto riprendere a vedere il mondo a colori; chi gli ha consigliato di godersi il viaggio e chi gli ha detto che l’aver troncato con Lulù è stato un errore.

A proposito della Selassié: pochi giorni fa ha festeggiato il suo 24esimo compleanno. Sul party si è scatenato un can can mediatico alquanto rumoroso. Motivo? Diversi invitati non si sono presentati alla festa, che qualcuno ha definito un ‘flop’, innescando l’ira di Clarissa Selassié. E Bortuzzo? Era stato invitato? Dopotutto Lucrezia ha sempre dichiarato che con Manuel non ha avuto alcuno scontro e che la fine della relazione è stata soltanto imputabile alle pressioni esercitate dai familiari del giovane. Quindi? Figurava o meno tra gli invitati?

Lulù, circa la voce del ‘compleanno flop’ e degli invitati che hanno dato forfait ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ci ha pensato Clarissa a farlo, attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Alla domanda se a Bortuzzo fosse stato chiesto di partecipare all’evento, ha risposto: “Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel”.

Nessun invito, come prevedibile, per Manuel, che infatti alla festa non si è visto. Ora è volato in America, un viaggio che in molti, fino a qualche settimana fa, credevano che avrebbe fatto con la principessa. Le cose invece hanno preso una piega differente con la favola Bortuzzo-Lulù che è evaporata come neve al sole.