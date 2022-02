UeD, Andrea Nicole e Ciprian: matrimonio, arriva l’annuncio sui figli

Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Uomini e Donne hanno avuto il finale che tanto desideravano, con i petali rossi. Ma prima di questo magico momento, la coppia è stata duramente accusata e criticata, non solo in studio. Ora entrambi stanno dimostrando che le loro azioni erano dettate dal grande sentimento, tanto che si stanno preparando a mettere su dei progetti di vita importantissimi. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, in particolare l’ex corteggiatore parla di matrimonio e figli!

Ebbene sì, Andrea Nicole e Ciprian hanno proprio intenzione di sposarsi. Dopo la convivenza il progetto è quello di compiere ulteriori passi e su questo sembrano non avere alcun dubbio. Appaiono innamorati e inseparabili, ormai. E il lieto fine più bello arriverà quando riusciranno ad avere dei figli. Infatti, tra i loro sogni c’è indubbiamente quello di adottare dei bambini. Anzi, questo è sicuramente un passo per loro più importante del matrimonio. Ecco la risposta di Ciprian alla domanda riguardante i loro progetti.

“Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”

L’ex corteggiatore ammette che stanno pensando all’adozione per coronare il loro sogno di formare una famiglia. Una bellissima notizia per i fan che hanno sempre sostenuto il loro amore. Intanto, Andrea Nicole torna con la mente alla famosa notte che ha portato alla loro uscita dal programma. Aprendo la porta di casa a Ciprian non aveva ancora capito che in quel momento stava facendo la sua scelta.

L’indomani in studio si è acceso il caos. Mentre lui si è sentito dispiaciuto e, allo stesso tempo, sollevato perché aveva concluso quel percorso con lei, quest’ultima non è stata affatto bene. Non si è mai sentita in colpa per ciò che ha fatto, ma ha provato un grande dispiacere. “Sentirsi dire certe cose a nessuno fa piacere”, dichiara l’ex tronista riferendosi alle dure parole ricevute dai presenti in studio quel giorno.

Ed ecco che Andrea Nicole torna a parlare di Alessandro Verdolini, il quale ha anche commentato il ritorno in studio della coppia.

“Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla. Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro”

L’ex tronista sottolinea che anche per evitare di prenderlo in giro ha interrotto il suo percorso nel momento in cui ha aperto la porta di casa sua a Ciprian. Per la convivenza, al momento, la coppia ha scelto come sede Roma. Il motivo? Qui Aftim ha due impieghi di lavoro e Andrea Nicole non ha alcun problema a spostarsi, anzi.

Al contrario di quanto accaduto nelle sue passate relazioni, Ciprian riesce a non farla sentire “inadatta”. E il ruolo di Maria De Filippi nel suo percorso a Uomini e Donne qual è stato? La padrona di casa ha sempre cercato di metterla a suo agio, anche solo con uno sguardo. Ha avvertito subito l’istinto di protezione che aveva nei suoi confronti e questo l’ha sempre apprezzato.

“Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo. La reputo una persona splendida e averci a che fare è stato speciale, e spero di poterla avere a fianco anche in futuro perché è bello avere una figura come lei nella vita”

D’altronde la maggior parte delle persone che incontrano ‘Queen Mary‘ asicurano che è in grado di dire la parola giusta al momento giusto. Per quanto riguarda il loro ritorno in studio dopo il caos scoppiato mesi fa, Ciprian ammette che non si aspettava che sarebbe accaduto. Per Andrea Nicole i petali rossi sono stati inaspettati e questo momento per lei ha rappresentato una conferma su ciò che ha sempre pensato del programma.