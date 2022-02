Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian: Maria ripulisce, Verdolini furioso

A Uomini e Donne tornano Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. La coppia che non è di certo nata con la classica scelta riceve oggi le scuse di Maria De Filippi, ma non quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari, almeno non in modo esplicito. Il ballerino ammette di essersi ricreduto, la sua collega invece preferisce ritirarsi dietro le quinte.E non manca la reazione di Alessandro Verdolini su Instagram. Innanzitutto, il pubblico di Canale 5 – prima delle anticipazioni – non si aspettava di certo che avrebbe rivisto Andrea Nicole e Ciprian al centro dello studio del dating show per raccontare come sta proseguendo la loro storia d’amore.

Tutti ricordano cosa è accaduto quando hanno lasciato il programma e le polemiche non sono di certo mancate in quei giorni. Oggi Maria decide di fare un passo indietro nei confronti di Ciprian. Non lo fa direttamente con Andrea Nicole, perché ha sempre ammesso di non nutrire alcun dubbio su lei. Invece l’ex corteggiatore non aveva mai convinto la conduttrice. Gianni e Tina, al contrario, avevano attaccato entrambi con molta aggressività, come sottolinea la stessa De Filippi nel corso della puntata di oggi.

“Ciprian volevo farti delle scuse. Non credevo che fossi sincero. Come te l’ho detto davanti a tuti, davanti a tutti mi ricredo, è giusto. Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro. Siccome c’era il provino da tronista, ero partita prevenuta”

Queste le scuse che Maria De Filippi riserva a Ciprian. Dopo di che, passa all’ex tronista e le fa presente che nessuno di loro ce l’aveva con lei. Detto ciò, la conduttrice cerca di ripulire il danno di quella famosa puntata, quando Gianni aveva rivolto alla coppia parole davvero troppo forti. Maria afferma di conoscere Sperti ormai da anni, sebbene fuori non abbiano mai trascorso del tempo insieme.

Precisa che l’aggressività da lui usata per rivolgersi ad Andrea Nicole quel giorno era legata esclusivamente al ruolo che lei aveva assunto nel programma. “Voleva che finisse perfettamente”. Gianni prende la parola e sottolinea che la sua rabbia derivava anche dalla delusione per il fatto che si era affezionato molto a lei. Dopo tanto tempo, la Conte dice la sua.

“Sentivo quell’aggressività che hai detto, tu mi sono paralizzata. Sono contenta. Sono contenta di aver avuto ragione di aver fatto tutto nel modo più sincero possibile, anche nell’errore che ho commesso”

Inoltre, è felice che le persone che oggi frequenta si siano ricredute su Ciprian. Probabilmente si riferisce a Roberta Giusti e Matteo Fioravanti. “Sono contenta di aver sentito le tue scuse”, dichiara in lacrime l’ex tronista, rivolgendosi a Maria. Quest’ultima ride: “Sei proprio stupida, perché?”.

Andrea Nicole racconta che a Uomini e Donne sentiva un grande peso addosso quando Ciprian veniva duramente attaccato. Vedere che la conduttrice si è ricreduta sul suo conto la rende felice.

E la De Filippi si sbilancia ancora, mostrando la sua simpatia nei confronti dell’ex corteggiatore: “Stai bene, sei sempre bello”. È evidente il cambio di atteggiamento della conduttrice nei confronti del ragazzo.

Ma Tina preferisce non assistere a questa fase della puntata. Non appena entrano Andrea Nicole e Ciprian lascia lo studio, esattamente come quando i giovani sono al centro studio a raccontare le loro conoscenze.

Gianni ammette di essersi ricreduto e di essere felice per entrambi, mostrando sorrisi e occhi dolci. Le scuse, però, non arrivano e questo è un dettaglio che il pubblico non può non notare.

Il pubblico è convinto che in realtà Sperti stia fingendo e che non si sia davvero ricreduto. In ogni caso, Maria De Filippi si prende comunque la responsabilità e da grande donna chiede scusa di fronte alle telecamere.

Avrebbe potuto evitare di invitare la coppia, lasciando che il tempo portasse i telespettatori a dimenticare l’accaduto. Invece, trova un modo per far sì che Andrea Nicole abbia il lieto fine che tanto voleva, con tanto di petali rossi.

Nel frattempo, arriva subito la reazione di Alessandro Verdolini. Per lui la delusione è stata tanta e non reagisce affatto bene a quanto accade oggi in puntata. Sui social scrive in questi minuti:

“Talvolta a tacere si fa più bella figura. Ecco perché io taccio e rido”

Avrà anche lui trovato, come i telespettatori, tutto troppo surreale dopo quanto accaduto?

Gianni dice di essere contento ma in realtà non lo è proprio per niente #uominiedonne — Xenia (@Xenia_syssi) February 7, 2022

Gianni mi infastidisce ai massimi livelli!! Falsissimo!! #uominiedonne — Laura (@Laoretta2) February 7, 2022

Dopo le accuse spropositate ad Andrea Nicole, ho apprezzato questo gesto di Maria di invitarla per chiedere scusa a lei e al tipo e darle il suo momento scelta#uominiedonne — eli ???? (@itselits) February 7, 2022