Uomini e Donne, Alessandro Verdolini dopo la ‘scelta’: sfogo in camerino

Andrea Nicole ha terminato il suo trono non in modo sereno: la notte con Ciprian ha scatenato offese e critiche durissime

Andrea Nicole Conte ha lasciato Uomini e Donne con Ciprian Aftim. Non è stata una vera e propria scelta, anzi si è parlato in studio di un presa in giro e di mossa disonesta. Ciprian ha dichiarato di aver visto un bar di fronte casa di Andrea Nicole, gli è bastato un attimo senza la benda agli occhi per memorizzare il nome del bar e cercare l’indirizzo su internet. Quindi si è recato a casa della tronista dopo una registrazione in cui ha fatto uno scivolone, forse l’ennesimo ma di sicuro il più pesante. Andrea Nicole ha aperto pensando che Ciprian fosse accompagnato dalla redazione, ma non ha fatto nulla scoprendo che così non era. Questo non le è stato perdonato: non avvisare la redazione, le persone che l’hanno accolta a Roma e seguita e coccolata.

Andrea Nicole e Ciprian si sono presentati in studio dopo aver passato la notte insieme. Questo ha fatto sì che lo studio diventasse incandescente, gli opinionisti si sono scagliati contro di loro e non solo loro. Gianni Sperti era particolarmente furioso, mentre Tina Cipollari ha ammesso che Andrea Nicole non le è mai piaciuta. Quando si parlava del suo trono è sempre uscita dallo studio, ha fatto notare ancora. Se l’ex tronista si è presa critiche e offese in silenzio, pur non mancando di far notare che secondo lei Gianni stava esagerando, Ciprian ha trovato improvvisamente il coraggio di parlare davanti alle telecamere, sebbene avesse appena finito di dire di essere invece timido. Nessuno ha mai creduto alla sua timidezza, la stessa Maria De Filippi si è sfogata su Ciprian.

In tutto questo, quale è stata la reazione di Alessandro Verdolini? Lui si è sentito preso in giro, ingannato e mancato di rispetto. Ha zittito sia Andrea Nicole sia Ciprian in studio, ma su Witty Tv è stato pubblicato un video con le sue prime parole dopo la puntata. In camerino Alessandro ha detto di essere molto arrabbiato. Lui ci ha sempre creduto e si è sempre comportato bene, per questo non ha rimpianti.

Alessandro ha detto di aver messo il cuore in tutto ciò che ha fatto , come sempre fa nella vita e purtroppo questa è l’ennesima delusione che riceve. “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle”, ha aggiunto. Secondo lui ad Andrea Nicole bastava scegliere il giorno dopo, presentandosi in studio e scegliendo. Lui non avrebbe avuto problemi. Alessandro Verdolini dopo Uomini e Donne ha aggiunto: