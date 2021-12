UeD 2021: coppie scoppiate, quelle in crisi e quelle storiche che resistono

Quali sono le relazioni del Trono Classico e del Trono Over ancora in piedi? Ecco chi sta ancora insieme e chi invece ha voltato pagina

Sono tante le coppie uscite da Uomini e Donne, alcune sono scoppiate altre invece resistono. Tra Trono Classico e Trono Over, Maria De Filippi ha permesso a tutti di trovare l’amore. C’è chi ha raggiunto l’obbiettivo con successo e chi non è riuscito a incontrare nel dating show l’anima gemella. Nel 2021 sono scoppiate diverse coppie del programma, soprattutto quelle più recenti.

Coppie Uomini e Donne scoppiate nel 2021

In modo veloce è arrivata la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Si sono lasciati a marzo, a distanza di un mese dalla scelta. Subito dopo, non sono durate molto le storie più recenti. Jessica Antonini e Davide Lorusso hanno annunciato la rottura a giugno dopo quasi un anno di relazione. A seguire, hanno visto finire al capolinea la loro storia Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, in modo abbastanza improvviso. La rottura è, in seguito, arrivata anche per Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

Infine, due conoscenze nate durante la nuova edizione non hanno avuto futuro, ovvero quelle di Joele Milan e Ilaria Melis e di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Nel 2021 sono nate alcune anche coppie nel Trono Over, ma anche tra dame e cavalieri ci sono state delle rotture. Quella che più ha attirato l’attenzione è stata sicuramente quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Tra loro ci sono stati vari scontri in studio. Si sono detti addio anche Claudio Cervoni e Sabina Ricci, Stefania Montù e Alessandro Bizziato.

Le coppie Trono Classico e Trono Over in crisi

Non sono mancate le crisi nelle relazioni nate nel dating show del pomeriggio di Canale 5. La più recente è quella di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Fortunatamente, i due genitori di Brando e Zeno sono riusciti a superarla. Prima di loro avevano annunciato il periodo di crisi Sossio Aruta e Ursula Bennardo, lo scorso mese di ottobre. L’ex cavaliere e l’ex dama del Trono Over hanno affrontato i loro problemi e grazie anche alla figlia Bianca si sono riuniti dopo poco tempo.

Hanno dovuto vivere un periodo difficile anche Sara Shaimi e Sonny Di Meo, iniziato intorno al mese di gennaio. L’ex tronista ha poi rivelato che la crisi, durata circa due mesi, era passata. Infine, proprio all’inizio del 2021 hanno ritrovato la serenità, dopo un momento complicato, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, genitori di Ethan e Achille.

Le coppie storiche ancora insieme

Oltre a queste quattro love story appena citate, ci sono altre che resistono, anche a distanza di diversi anni. Dal Trono Classico è nata la lunga storia di Elga Enardu e Diego Daddi, sposati dal 2018. La loro non è una relazione nata dopo la classica scelta a Uomini e Donne. Hanno vissuto entrambi un percorso nel programma, nel 2009, lei nel ruolo di tronista e lui di corteggiatore. Ma Elga scelse Marcelo Fuentes (che le disse no) e Diego fu la scelta di Claudia Piumetto (a cui disse no).

Una volta finite le loro rispettive esperienze, lontani dalle telecamere, si sono innamorati. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota stanno ancora insieme. Si sono sposati nel 2015 e hanno due figli, Niccolò e Leonardo. Loro sì che hanno affrontato una brutta crisi qualche anno fa! Non mancano all’appello Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, convolati a nozze nel 2016.

Un grande amore nato nel programma è sicuramente quello tra Marco Fantini e Beatrice Valli. Presto diventeranno marito e moglie. Hanno avuto insieme due figlie, Bianca e Azzurra. Insieme al piccolo Alessandro, sono una famiglia seguitissima sui social. Continua la storia d’amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che hanno dato conferma dei loro sentimenti ai telespettatori durante l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi 2021.

Molti amati sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, insieme dal 2019. Non si sono mai separati dal giorno della scelta, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, che si scelsero nel 2018. Sposati dal 2019, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono sempre più innamorati e da quasi due anni genitori della piccola Arya.

Contro le aspettative di tanti telespettatori, la storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso resiste: a marzo saranno tre anni dalla scelta. Infine, hanno sicuramente trovato l’anima gemella Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, uniti e complici da due anni e mezzo.

Le coppie del Trono Over che stanno ancora insieme sono invece Jara Gaspari e Nicola Balestra (genitori di due bambini), Mauro Faettini e Lisa Palugan (si sono sposati questa estate), Caterina Corradino e Biagio Buonomo (a breve si sposeranno), Armando Conti e Manuela Paoli (a gennaio saranno tre anni di amore).