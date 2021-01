Rosa Perrotta ha rotto il silenzio oggi e con una serie di video su Instagram stories ha spiegato tutta la verità sul suo rapporto con Pietro Tartaglione. I due non hanno attraversato un periodo molto facile, arrivando a trascorrere le festività di Natale separati. Adesso sono tornati a Milano, a casa loro, e sono insieme sotto lo stesso tetto. Da qualche giorno ormai era chiaro ai fan che Rosa e Pietro stiano cercando di voltare pagina e andare avanti. E così è, in effetti: l’ex tronista ha confermato questa ipotesi, ma soprattutto si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Le stories sono state registrate qualche giorno fa, come ha scritto la stessa Rosa specificando poi di essere rimasta in silenzio a guardare ciò che succedeva intorno a lei. Si è divertita, in un certo senso, a leggere le varie cattiverie e le varie ipotesi sulla loro crisi. Per questo oggi ha deciso di intervenire. Ma prima di tutto ha aggiornato i fan sul rapporto con Pietro: “Siamo tornati a casa e sta riprendendo la nostra vita”. Quindi ha detto di voler parlare della loro storia per chi vuole bene alla coppia e alla sua famiglia. E ha detto:

“In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio. In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente”.

Rosa ha quindi elencato tutte le cose che sono state dette su lei e Pietro e le ha smentite una per una. C’è stato chi ha ipotizzato che fosse incinta e che avesse architettato tutto per un annuncio più ad effetto. Poi ci sono state voci secondo cui sarebbe poi andata in televisione ad annunciare il matrimonio. E ancora chi ha messo in mezzo le famiglie e chi li ha giudicati come genitori. Tutte cose che oggi Rosa ha smentito categoricamente:

“Adesso è giusto che qualcosa la dica io. Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altare sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”.

Ha proseguito dicendo che fin quando si parla della coppia e del suo rapporto con Pietro a lei sta bene. Alla fine è consapevole che la sua storia è nata sotto i riflettori e che sia ormai di interesse pubblico. Il gossip sul rapporto lo accetta, ma non accetta invece quando si mette in mezzo suo figlio e il loro ruolo di genitori. In particolare ha chiarito che non hanno voluto in alcun modo spettacolarizzare i momenti in cui, durante le feste trascorsi separati, l’uno andava dall’altro insieme al bimbo. “Credo che mettere bocca in queste cose così personali che riguardano i bambini sia di pessimo gusto”, ha aggiunto.

Dopo un mese passato in silenzio e leggendo le cattiverie scritte sul suo conto ha deciso quindi di smentire tutti coloro che hanno voluto vedere del marcio nella crisi. Poi ha parlato ai tantissimi fan che non le hanno fatto mancare affetto e supporto. Ha ricevuto molti messaggi di incoraggiamento e pieni di speranza di rivederli di nuovo uniti e sereni. Rosa non si è sentita sola e rivolgendosi alle persone che le sono state vicine con un semplice messaggio ha infine aggiunto: