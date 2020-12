Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dall’addio. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2017 sta attraversando un momento difficile. Una crisi profonda dalla quale non è facile uscire. I due hanno trascorso il Natale separati. La web influencer con la sua famiglia e il figlio Domenico, detto Dodo, e l’avvocato con i suoi cari. Nessun cenno alla loro situazione: dopo aver ammesso che di fatto qualcosa non va Rosa non ha aggiunto ulteriori dettagli. Intanto i gossip si susseguono e secondo qualcuno tra Rosa e Pietro si sarebbero intromesse altre persone…

Sui social network e sui siti web si fa sempre più strada la voce seconda la quale Pietro e Rosa sarebbero in crisi a causa di alcune ostilità tra la famiglia Perrotta e quella Tartaglione. Nello specifico si è parlato di un presunto litigio tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e la cognata Adele che avrebbero addirittura deciso di smettersi di seguire reciprocamente su Instagram.

I diretti interessati per il momento non hanno confermato ma neppure smentito questi pettegolezzi. Very Inutil People ha però contattato alcune persone molto vicine alla coppia di Uomini e Donne che hanno categoricamente smentito certe “fake news”. Stando alle fonti consultate dal portale Rosa e Pietro si sarebbero allontanati solo ed esclusivamente per alcuni problemi interni alla coppia.

Nessun litigio tra le famiglie Perrotta e Tartaglione e nessun coinvolgimento di terze persone. Molto probabilmente dopo una storia vissuta intensamente fin dal primo giorno, dove tante tappe sono state bruciate, Rosa e Pietro sono stati travolti da un momento di confusione e smarrimento. Una faccenda comune a tante coppie, famose e non.

Al di là di come andrà, sicuramente i due resteranno legati a vita grazie alla presenza del piccolo Dodo e faranno il possibile per essere dei buoni genitori. Nonostante la popolarità, però, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione preferiscono per queste settimane vivere nel massimo riserbo questa situazione assai delicata e per niente facile.

Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne. Sono andati a convivere subito dopo la scelta, che è avvenuta a maggio. Nel 2018 la Perrotta ha partecipato all’Isola dei Famosi e una volta rientrata in Italia ha ricevuto la proposta di matrimonio da Pietro. Il grande evento è stato rinviato perché subito dopo la Perrotta è rimasta incinta di Domenico, chiamato così in onore del padre di Tartaglione. Il bambino è nato nell’estate 2019.