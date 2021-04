Andrea Cerioli, Daniela Martani: “Va squalificato”. Fidanzata Arianna sbotta

Durante la nona puntata dell’Isola dei Famosi si è consumato un triste siparietto tra Andrea Cerioli e Fariba Tehrani. Quest’ultima ha perso la sfida contro Valentina Persia e Roberto Ciufoli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha vinto la prova e ha scelto di salvare il comico eliminando la donna. Non c’è stata un’effettiva eliminazione, ma è finita al televoto che si chiuderà la prossima settimana. Il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Beatrice Marchetti e la Tehrani. Una volta tornati in Palapa, la naufraga non ha accetto questa nomination e si è ribellata, sostenendo che il pubblico è sovrano e accetta tutto, ma questo no. Secondo la sua versione dei fatti, Andrea sa che lei è una concorrente che sta giocando da sola mentre lui appartiene al ‘gruppo’ e questa è stata una grande strategia. Poi se ne è uscita con una delle sue perle: “L’universo sa cosa è meglio per me”.

L’ex gieffino si è infuriato, scagliandosi verbalmente e con toni eccessivi contro di lei. Qualche ora prima aveva fatto una gaffe. Andrea Cerioli ha rischiato di scatenare un putiferio all’Isola dei Famosi accusando Fariba di avere rubato il riso di Brando Giorgi, approfittando dall’assenza di quest’ultimo. Alla fine la mamma di Giulia Salemi non aveva fatto altro che mangiare il suo riso, preso dalla sua sacca e non da quella dell’attore che abbandono il reality e adesso si deve sottoporre a un intervento chirurgico.

Daniela Martani non sopporta Andrea Cerioli. Una volta eliminata dall’Isola l’ha attaccato in più occasioni. Anche sullo scontro avvenuto ieri sera, giovedì 15 aprile 2021, ha espresso la sua opinione e senza peli sulla lingua ha chiesto l’espulsione del naufrago per il modo in cui ha trattato una donna:

“Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica”

A prendere le difese del trentunenne è stata la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, la quale ha deciso di rispondere per le rime alla no-vax: “Ma ce l’hai una vita?” Immediata la replica della Martani: “Povera te”.

Daniela Martani replica alle critiche dopo l’attacco ad Andrea Cerioli: “Poverini”

La critica mossa da Daniela Martani non è passata inosservata ai fan di Andrea Cerioli che si sono riversati sui social per attaccarla duramente. L’ex concorrente della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi non è sembrata affatto colpita da questi attacchi e ha risposto: “Dei commenti dei ragazzini che seguono questo soggetto qui… Mi fanno solo ridere, poverini”.