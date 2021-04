Isola dei Famosi, Brando Giorgi dopo abbandono annuncia: “Sarò operato”

Aveva lasciato solo in via temporanea in primo momento, ma poi Brando Giorgi ha abbondato L’Isola dei Famosi 2021. L’ha dichiarato Massimiliano Rosolino durante il nono appuntamento in prima serata. L’inviato di Ilary Blasi ha spiegato che l’ex naufrago si è sottoposto a diversi accertamenti medici ma è dovuto rientrare in Italia dicendo addio alla sua avventura. La permanenza in Honduras è durata trenta giorni. L’abbandono alla trasmissione coincide con quello di Elisa Isoardi che ha lasciato L’Isola dopo un incidente all’occhio destro. Brando è tornato sui social dove ha spiegato le sue condizioni di salute annunciando che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per un distacco di retina:

“Sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi”

Su Instagram il volto di CentoVetrine è stato ricoperto da messaggi solidali da parte dei suoi sostenitori e li ha esortati a non arrendersi mai vita e ad affrontare la vita sempre a testa alta. Nel dettaglio, Giorgi ha dichiarato che gli imprevisti sono i veri direttori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio.

Brando Giorgi operato dopo l’addio all’Isola dei Famosi: il suo percorso

Nelle ultime settimane aveva deciso di distaccarsi dal resto del gruppo, decisione che già i fan dell’Isola dei Famosi hanno già visto qualche anno fa con Raz Degan. L’ex compagno di Paola Barale, infatti, si era allontanato accusando i suoi compagni di viaggio di fare branco contro di lui, collaborando con loro solamente per lo stretto necessario.

La decisione, esattamente come accaduto quest’anno, aveva provocato non pochi malumori e qualche lite. Dall’Italia la figlia dell’attore, Camilla, aveva accusato lo youtuber Awed di essere stato esagerato nei confronti del padre, sostenendo che non è uno schifo di uomo e invitando il ragazzo a sciacquarsi la bocca prima di parlare del suo genitore.

Isola dei Famosi anticipazioni: Brandi e Isoardi dicono addio. Arrivano altri sei concorrenti

Per due concorrenti che abbandonano, ad oggi siamo a un totale di quattro, ne arriveranno altri sei. Nelle prossime settimane sbarcheranno Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli, Matteo Diamante e Ignazio Moser.

La Ferrera e la Tittocchia faranno scintille: ne è sicuro Biagio D’Anelli che ha avuto una storia in contemporanea con entrambe le donne. Cosa succederà all’Isola?