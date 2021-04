Isola, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera si odiano: “Faranno scintille”

Ne vedremo delle belle nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi 2021. Come è noto, arriveranno in Honduras altri sei nuovi concorrenti. Tra questi ci sono Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. A NuovoTv Biagio d’Anelli ha svelato che l’attrice e l’ex meteorina del Tg4 non corre buon sangue e faranno di tutto per eliminarsi a vicenda. In passato le ha amate e tradite tutte e due. Mentre stava con Manuela, l’opinionista di Barbara d’Urso si vedeva con la Tittocchia e viceversa. Sono state un po’ come due binari del treno che viaggiavano in parallelo e che a un certo punto si sono incrociati:

“Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi”

Nel 2011 è stato fidanzato con Manuela Ferrera per circa nove mesi. Poi, a sua insaputa, ha iniziato a frequentare Emanuela Tittocchia ed è partito un vero e proprio tira e molla e ritorni di fiamma. Tra le due nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che registrerà la puntata di giovedì 15 aprile 2021 e non sarà in diretta, c’è molta competizione e non si sopportano a livello epidermico. Biagio crede che non si possano proprio vedere. In più, con il suo comportamento, ha creato a far crescere la loro antipatia, infatti ha notato che basta una piccola miccia per fare scatenare un putiferio.

All’Isola si supporteranno? Entrambe alla produzione hanno lasciato il numero di Biagio D’Anelli per essere difese da lui in studio, ma sarà dalla parte della più meritevole. Nei loro confronti nutre un gran bene, dato che ha condiviso gran parte della sua vita con l’una e con l’altra. Quindi dipenderà da come si comporteranno in Honduras, dato che è molto realista e schietto:

“Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”

Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera, Biagio D’Anelli: “Spero che non parlino di me”

Quello che Biagio D’Anelli si augura è che non parleranno di lui e delle storie avute. Ha paura per che un po’ per fame, gelosia o antipatia reciproca potrebbe saltare fuori il suo nome e allora potrebbe scoppiare un vero putiferio. Quando la Tittocchia ha scoperto il tradimento ai suoi danni è partito l’astio.

All’ex concorrente della versione classica del Grande Fratello dispiace passare per traditore, ma erano momenti di gloria in cui era giovane e bello. Adesso non lo farebbe più. Con entrambe è stato parecchio tempo perché per certi versi erano tutte e due perfette, oltre al fatto che ancora oggi sono molto attraenti. Lo dimostra il fatto che abbia un rapporto idilliaco con loro. L’importante è che non si vedano in tre.