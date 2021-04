Anticipazioni Isola 2021: giovedì salta diretta, Blasi registra. Il motivo

La nona puntata del reality show di Canale 5 non andrà in onda ma sarà registrata per lasciare spazio alla diretta di Supervivientes

Andrà in onda giovedì 15 aprile la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Per la prima volta in quindici edizioni l’appuntamento con il reality show sarà registrato. Ilary Blasi ha fatto sorgere un dubbio durante la puntata di lunedì 12 aprile 2021, annunciando che lo stop al televoto sarà dato alle 16.30 di giovedì durante il daytime in onda su Canale 5. I naufraghi nominati sono Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e Valentina Persia. Quest’ultima è stata mandata al televoto dal leader Brando Giorgi che ha deciso di isolarsi dal gruppo e viversi la sua avventura da solo. La scorsa settimana il reality non è andato in onda per lasciare spazio al debutto della ventesima edizione di Supervivientes. Per arginare l’ennesimo stop, la puntata di giovedì 15 aprile de L’Isola dei Famosi sarà registrata.

Sia gli italiani che gli spagnoli condividono la stessa Palapa e la stessa spiaggia durante la diretta. La Blasi, insieme alla produzione, hanno deciso di giocare in anticipo e registrare l’appuntamento nel tardo pomeriggio. Il collegamento con i naufraghi potrebbe essere previsto per le 18 in modo da registrare subito il tutto e lasciare poi spazio a Supervivientes che in Spagna inizia alle 22. Magari questo sarà un modo per tagliare alcuni momenti morti e rendere la puntata più dinamica. C’è il rischio di imbatterci in questo modo in uno spoiler sull’eliminato e sulle dinamiche? Vedremo cosa accadrà. Dopo un collasso di ascolti, L’Isola dei Famosi ha sfiorato il 20% di share lunedì 12 aprile. Supervivientes sta facendo registrare numeri inimmaginabili in Italia: il debutto ha segnato il 30% di share.

Al momento al centro del gossip vi è un quadrilatero che comprende anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini. La showgirl stellare avrebbe messo gli occhi sul suo connazionale, ma quest’ultima sarebbe vicino a Melyssa Pinto, una celebrity che viene dalla versione spagnola di Uomini e Donne. A Supervivientes vi è anche il suo ex fidanzato, Tom Brusse, come naufrago. Vedremo nella puntata di giovedì cosa uscirà fuori. Siamo sicuri che il conduttore Jorge Javier Vázquez Morales focalizzerà la sua attenzione su questo e sapremo, finalmente, le risposte da parte dei protagonisti coinvolti.