Gianmarco Onestini, flirt con Melyssa Pinto a Supervivientes? Il gossip

Nella tarda serata di giovedì 8 aprile 2021 vi avevano parlato di un presunto gossip su Gianmarco Onestini e Valeria Marini a Supervivientes. In un filmato mandato in onda dal conduttore Jorge Javier durante la prima puntata del reality spagnolo si sono visti entrambi i concorrenti italiani trascorrere un certo periodo di tempo in un resort prima dell’inizio effettivo. Ed è proprio lì che Valeria Marini ci avrebbe provato con Gianmarco Onestini. Un po’ come avvenne a Temptation Island con Ivan Gonzalez. Nel video si è visto la nostra Valeriona distesa vicina al fratello di Luca Onestini. Gli altri naufraghi hanno iniziato a fare gossip e la showgirl stellare ci ha scherzato sopra. Come riportano alcuni media spagnoli nelle ultime ore, sembrerebbe che sia in corso un flirt tra Melyssa Pinto e Gianmarco Onestini.

La ragazza ha 28 anni e la sua partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island spagnolo è stata tra le più controverse e chiacchierate. La giovane donna era fidanzata con Tom Brusse, relazione finita qualche giorno dopo poichè quest’ultimo si innamorò di Sandra Pica. Adesso, però, se lo ritrova in Honduras ed entrambi stanno condividendo la stessa esperienza nel reality show.

Pare, quindi, che Valeria Marini non abbia alcuna chances con il giovane connazionale. Cosa ne penserà Tom Brusse di questo avvicinamento tra la sua ex fidanzata Melyssa Pinto e Gianmarco Onestini?

Tra i due ragazzi scoppierà una rivalità amorosa? Un triangolo in cui l’ex la Pinto potrebbe finalmente prendersi la rivincita dopo essere stata cornificata da Brusse, il suo ex compagno. Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, fame permettendo.

Non è la prima volta che Supervivientes ci regala trash più intenso e senza filtri rispetto all’Italia. Restando nel reality, come dimenticare le effusioni tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. Davanti alle telecamere i due si erano lasciati andare a un rapporto intimo senza pudore.

La ventesima edizione di Supervivientes è iniziata da poche ore e già sta regalando tante soddisfazioni a quanti apprezzano il gossip non soltanto italiano ma anche estero. Il primo appuntamento ha registrato il 30,3% di share, quasi il doppio rispetto alla nostra Isola dei Famosi.