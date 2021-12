Uomini e Donne: crisi superata tra Eugenio e Francesca

Tutto è bene quel che finisce bene. Con un post su Instagram Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato che la crisi con l’ex tronista Eugenio Colombo è rientrata. Nell’ultimo periodo i due si erano allontanati per motivi mai del tutto rivelati ai follower.

Con un romantico scatto a Firenze Eugenio e Francesca di Uomini e Donne hanno assicurato che la loro relazione procede a meraviglia e che le ultime difficoltà sono state superate. Un’immagine che ha fatto il pieno di like e commenti positivi sui social network.

A spendere qualche dolce parola molti ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi come Diego Daddi, Claudio Sona, Serena Enardu e Ursula Bennardo. Felicità anche da parte del blogger Amedeo Venza, il primo a spifferare della crisi tra Eugenio e Francesca con i quali ha un rapporto d’amicizia da tempo.

Al momento la coppia ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda. Qualcuno ha insinuato dei presunti tradimenti da parte di Colombo ma i diretti interessati non hanno mai confermato (ma neppure smentito!).

La storia di Eugenio e Francesca

Eugenio e Francesca formano una delle poche coppie solide e affiatate nate grazie a Uomini e Donne. Dopo la romantica scelta di Colombo i due si sono trasferiti a Firenze, dove la Del Taglia è nata e cresciuta, e hanno messo su famiglia. Nel 2014, a un anno dal primo incontro, è nato il piccolo Brando. Nel 2018 è invece arrivato Zeno.

Nonostante l’arrivo dei due bambini Eugenio e Francesca non sono ancora diventati marito e moglie. Più volte si è parlato di matrimonio ma per svariati motivi, dovuti principalmente agli impegni quotidiani, il grande evento non si è mai concretizzato. La Del Taglia non ha nascosto di voler indossare al più presto l’abito bianco.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Eugenio e Francesca sono tornati in tv solo per alcune brevi apparizioni nei programmi di Maria De Filippi. La Del Taglia ha espresso però più volte la voglia di partecipare al Grande Fratello Vip.