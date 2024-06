U&D. Ida e Mario: com’è il rapporto ora e che ne sarà del tatuaggio

Fan di Uomini e Donne, non temete. Questa edizione del programma è ormai terminata ma i suoi protagonisti non smettono di intrattenerci con le vicende amorose in cui sono coinvolti. Sicuramente, tra questi, spicca Ida Platano, uno dei volti cardine della trasmissione di Maria De Filippi, che da anni è al centro dei principali sviluppi che si susseguono nel pomeriggio di Canale 5. Ora, a parlare di lei è (nuovamente) Mario Cusitore. Attraverso le sue storie Instagram, il corteggiatore è tornato a commentare per l’ennesima volta il rapporto con la tronista.

Complice anche la decisione di Ida di interrompere il percorso a Uomini e Donne senza prendere alcuna scelta, anche ora, dopo la fine del programma, i fan continuano a chiedersi cosa ne sarà del suo futuro sentimentale. Ricordiamo, in ogni caso, che la tronista aveva rifiutato i suoi corteggiatori a causa dei loro comportamenti.

In particolare, ricordiamo l’eliminazione di Mario Cusitore, a seguito di una segnalazione che lo vedeva all’uscita di un Bed and Breakfast in compagnia di una misteriosa donna.

Tra i due quindi, sembrava non esserci futuro. Nonostante questo però, Cusitore non riesce proprio a dimenticare Ida. Già negli scorsi giorni aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con la tronista, facendo addirittura infuriare Tina.

Ora, Mario torna sull’argomento. Attraverso le storie Instagram, il corteggiatore ha condiviso un box domande tramite il quale ha chiacchierato con i suoi fan. Molti di questi, ovviamente, non hanno esitato a chiedere aggiornamenti sulla situazione con Ida.

Le confessioni di Mario

Mario allora, si è lasciato andare a numerosi commenti. In primis, il corteggiatore ha ribadito che pensa ancora alla Platano e che è difficile andare avanti dopo un legame del genere, soprattutto se il sentimento alla base era veritiero. D’altronde, Cusitore non ha mai fatto mistero dell’intenzione di riconquistare Ida. Quello che ha scritto:

Non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato veritiero!

Un altro tema ampiamente trattato, è stato quello del famoso tatuaggio “Ida” che Mario porta sulla pelle, come dedica alla tronista. In molti si sono chiesti se il corteggiatore avesse deciso di cancellare questo segno indelebile che lo lega al passato. Cusitore però, ha rivelato che ha intenzione di tenere il tatuaggio. Ha spiegato di non aver alcun motivo per toglierlo e a chi gli chiede se lo modificherà risponde:

A dire il vero resterà così…Ida!

Infine, quando gli è stato chiesto di rispondere alle accuse di Tina mosse a seguito delle dichiarazioni dello stesso corteggiatore su Ida, ha commentato: