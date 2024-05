U&D, Ida e Mario ci riprovano: lui fa di tutto per riconquistarla!

Continua il tira e molla tra i due protagonisti più discussi di questa stagione di Uomini & Donne! Ida Platano e Mario Cusitore ci riprovano dopo il loro percorso travagliato nello show di Maria De Filippi, ma si tratta dell’ennesimo fuoco di paglia o davvero stavolta è la volta buona?

Sui social stanno fioccando indiscrezioni su un riavvicinamento tra la tronista e il corteggiatore che l’ha costretta ad abbandonare il trono dopo anni. Le voci arrivano da fonti anonime a Deianira Marzano che si occupa da sempre di gossip: Mario ha degli amici che non si tengono un cecio in bocca e rivelano che si sta struggendo di amore per Ida e vuole riconquistarla in ogni maniera.

Mario si pente: ”Ho sbagliato con Ida, sono pronto a riprendermela”

L’avventura di Ida Platano sul Trono di Uomini & Donne si era conclusa nel peggiore dei modi: come si suol dire ‘cornuta e mazziata’. Ida aveva infatti scoperto che il suo corteggiatore Mario in realtà aveva già altre donne nella sua vita. Tina Cipollari lo aveva sbugiardato più volte ma Ida continuava a credere a Cusitore: complice anche il tatuaggio che il corteggiatore si era fatto dedicato alla tronista ma che aveva fatto molto discutere. Alla fine di questo tira e molla, durante il quale entrambi hanno frequentato altre persone Ida ha detto basta, troppe le bugie. Eppure ora, finito il programma e il trono, parrebbe che Cusitore sia pronto a tornare alla carica per riconquistare Ida.

Deianira Marzano riporta dei messaggi inviatele da degli amici di Mario: dicono che lo speaker sia pentito di quello che è successo, di aver capito di aver sbagliato tutto con Ida e che vuole riconquistarla. C’era stato anche un video che aveva fatto sperare i fan della coppia: Mario era in compagnia di Ciro Petrone, attore, ex gieffino e partecipante a Temptation Island, e proprio a lui Cusitore aveva detto che aveva messo finalmente la testa a posto e che presto ci sarebbero state novità nella sua vita sentimentale. Che c’entri questo ennesimo riavvicinamento con Ida? Deianira riporta inoltre che secondo questi amici spioni, il corteggiatore e la tronista si stiano sentendo. Vedremo se si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma o dell’ennesimo fuoco di paglia!