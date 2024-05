Ida Platano dopo UeD, silenzio rotto: la rivelazione è inaspettata

Dopo aver lasciato il Trono di Uomini e Donne senza la scelta, Ida Platano rompe il silenzio usando il suo profilo ufficiale di Instagram. La ormai ex tronista ed ex dama si lascia andare a un lungo messaggio, con cui descrive il suo percorso e fa dei ringraziamenti. Non solo, arriva anche un piccolo passaggio dedicato ai suoi ex corteggiatori, che risulta inaspettato. Infatti, da parte di Ida non c’è alcun rimprovero per chi è stato alla sua corte e neanche particolari commenti negativi, anzi. Il ringraziamento arriva anche a loro, sebbene il Trono si sia concluso in modo decisamente negativo e senza il lieto fine sperato.

Innanzitutto, Ida ci tiene a ricordare il giorno in cui ha iniziato il suo percorso da tronista, che risale al 7 novembre 2023. Non può dimenticare quella data e oggi sottolinea che si sentiva agitata. La Platano era già stata sotto le luci dei riflettori, per diversi anni. Dunque, non era quello il fattore che la teneva in agitazione. La novità era chiaramente il Trono su quale si è dovuta sedere e iniziare un percorso del tutto nuovo e diverso dai precedenti. La stessa ex tronista spiega di aver bevuto tante camomille e tisane prima di dare inizio a questa esperienza. A questo punto, Ida si lascia andare a un messaggio positivo legato ai suoi ex corteggiatori:

“Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa. Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili”

Sono stati proprio i suoi ex corteggiatori a UeD a riuscire a rendere questo percorso di Ida più importante. Le hanno dato modo di sentirsi libera. Non c’è una particolare frecciata a chi ha concluso con lei questo percorso senza il lieto fine. Questi sono Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Mentre quest’ultimo si è lasciato andare a una sfuriata con cui le detto addio, il primo è stato spesso protagonista di momenti di forte tensione, fino alla fine.

Ed ecco che Ida non ha scelto nessuno. Mario ha poi tentato di riconquistarla, secondo le anticipazioni, ma senza riuscirci. Nel corso delle ultime puntate, il pubblico di Canale 5 assisterà al loro ultimo confronto. “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato”, scrive la Platano. Detto ciò, l’ex tronista ci tiene a ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e anche chi non l’ha mai capita.

Infine, ringrazia Maria De Filippi per l’opportunità che le ha dato e tutta la redazione del programma di Canale 5. Non dimentica gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, e la sua cara amica Gemma Galgani. “Grazie a tutti. Vi mando un abbraccio pieno di Amore. Vostra… Ida”, così conclude il suo lungo messaggio.