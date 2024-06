UeD rivelazioni di Mario su Ida, interviene Tina: sbugiardata epica

Chiusa la stagione di Uomini e Donne, lo spettacolo, in qualche modo, deve pur continuare. Mario Cusitore lo sa bene e quindi The show must go on! L’ex corteggiatore di Ida Platano, inchiodato in trasmissione (è stato beccato mentre incontrava una donna in un B&B), ha dovuto alla fine ammettere ciò che aveva negato più volte. Morale della favola? La tronista bresciana gli ha dato il benservito. Lui, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa sulla dama o sulla notorietà che di riflesso gli viene garantita dal continuare a corteggiarla. Così rieccolo all’arrembaggio: nelle scorse ore è infatti tornato a dichiarare che sotto sotto con la Platano c’era un qualcosa di forte. Sulle ultime parole del cavaliere è intervenuta Tina Cipollari. Ovviamente ha riservato a Cusitore una stroncatura con i fiocchi.

Cosa è successo? Nel corso di una diretta Instagram recente, Mario a rilasciare confidenze sul legame con Ida. Queste le sue parole:

“Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia… Scrivimi, non scrivere alle altre. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi sto dicendo che Ida sa bene quello che c’era tra noi, gli occhi parlavano”.

Qualcuno ha capito qualcosa di un simile discorso? Alzi la mano chi ha compreso tutto chiaramente. Pare che Cusitore abbia le idee un po’ confuse. Non è un delitto, ci mancherebbe. Però che pizza! Curioso il fatto che le esternazioni di Mario siano state captate dalla vulcanica Cipollari che in un amen ha rilasciato un commento al vetriolo: “Ancora a raccontare ‘ste frottole!'”. In una manciata di ore sono piovuti centinaia di like sull’intervento dell’opinionista. D’altra parte già si sapeva da che parte sta il pubblico in questa vicenda dal sapore teatrale.

Uomini e Donne, a settembre si riparte

Dopo la consueta pausa estiva, UeD tornerà in onda a settembre. Naturalmente il programma è stato confermatissimo da Mediaset. Anche nella stagione 2023/2024 ha raccolto dati di ascolto più che ottimi. Tanto per cambiare il dating show di Maria De Filippi è stato leader di fascia, risultando la trasmissione più vista dell’intero palinsesto generalista e staccando in modo netto la concorrenza di Rai Uno, su cui è andata in onda La Volta Buona di Caterina Balivo. Anche quest’ultima è stata riconfermata dalla tv di Stato.