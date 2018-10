Tú Sí Que Vales, Rudy Zerbi in mutande dopo la chiamata ai “carabinieri” (VIDEO)

Rudy Zerbi in mutande a Tú Sí Que Vales, ecco cos’è successo in puntata

Puntata divertentissima quella di stasera a Tú Sí Que Vales: Rudy Zerbi è finito letteralmente in mutande dopo aver perso una scommessa con Teo Mammucari. Nelle puntate precedenti Rudy aveva assicurato di essere bravissimo a giocare a ping pong e nessuno dei giudici gli aveva creduto, al punto che Teo lo sfidò; se avesse perso però avrebbe dovuto pagare la penitenza che lui stesso aveva pagato qualche puntata prima (quella cioè di mettersi in mutande). Il resto è storia, o meglio passerà alla storia, soprattutto per gli amanti del trash.

Rudy si spoglia in puntata ma prima… i “carabinieri”!

Rudy non si è spogliato subito in puntata ma ha voluto aspettare un po’, almeno fino a quando Teo Mammucari non gli ha ricordato della sfida che non ha potuto quindi più rinviare. Il delirio è iniziato quando Rudy si stava spogliando e Gerry gli ha lanciato contro i suoi soliti petardi. A quel punto Rudy è scappato per lo studio in mutande regalando un sacco di risate a tutti. E pensare che non si tratta neanche dell’unico momento che lo ha visto protagonista: prima di questa scenetta infatti Zerbi aveva discusso con un concorrente che ha prima suonato il pianoforte e poi ha ballato. Il concorrente, pensate, ha mostrato dei documenti a Maria che dimostravano la sua carriera come ballerino: cosa a cui Zerbi non ha creduto. Lo stesso Zerbi ha poi voluto prendersi queste carte, scatenando l’ira del maestro che infatti ha voluto chiamare i carabinieri.

I momenti più belli di Tú Sí Que Vales

Di lì è partito un altro siparietto: Mammucari è uscito dallo studio e ha parlato al telefono al posto delle forze dell’ordine. Vi consigliamo di recuperare questo momento super divertente perché ne vedrete delle belle. Vi ricordiamo peraltro che a Tú Sí Que Vales ci sono stati molti altri momenti bizzarri: pensate alla lite che ha avuto protagonista anche Maria De Filippi oppure a una chiacchieratissima discussione tra Mammucari e Zerbi. E potremmo continuare a lungo perché questo programma tra il serio e faceto continua a dimostrarci con i fatti perché ha un seguito così alto. Pronti a rivedervi Zerbi in mutande?