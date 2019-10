Trono Over, Stefano nuova frecciatina a Pamela? E tira in ballo la De Lellis

Uomini e Donne, Stefano Torrese non molla: nuova frecciatina a Pamela Barretta? Ecco cosa è successo

Stefano Torrese è tornato a pungere Pamela Barretta? Questa è l’impressione leggendo la sua ultima frecciatina. Da una parte è facile credere che abbia attaccato Pamela, visto che con lei ha un bel trascorso a Uomini e Donne. Dall’altra risulta allo stesso tempo difficile pensare che Stefano stia ancora lanciando frecciatine a Pamela, visto che si sono lasciati da mesi ed entrambi pare abbiano voltato pagina. Si sono anche confrontati in studio al Trono Over e le avversità sembravano ormai archiviate. Forse Pamela più di Stefano è riuscita ad andare avanti e smettere di scrivere di lui sui social, visto che ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo, Enzo Capo. Almeno pare abbia ritrovato il sorriso.

Trono Over, Stefano Torrese tuona su Instagram: “Le ho avute anch’io”

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato che Pamela e Enzo sono usciti insieme, ma prima lei ha pianto in studio. Tuttavia i due proseguiranno la conoscenza lontano dalle telecamere e la Dama del Trono Over ha dimostrato, anche stavolta, di essere concentrata sulla ricerca dell’uomo giusto e non sulla visibilità, essendo disposta a lasciare la trasmissione quando coinvolta. Ma perché Stefano avrebbe dovuto attaccare Pamela? Sembrava aver reagito bene alla nuova fiamma della ex, per cui il suo ultimo messaggio è giunto a sorpresa. Torrese ha postato la foto del libro di Giulia De Lellis e ha scritto: “Devo leggere questo libro, perché a quanto pare le ho avute anch’io… Cari amici avevate ragione #pessimarecitazione”. Stefano ha fatto delle allusioni circa un suo rapporto precedente, visto che ha scritto “le ho avute” e non “le ho”. Ha anche parlato di pessima recitazione, e conosciamo bene i trascorsi tra lui e Pamela.

Stefano Torrese pubblica il libro di Giulia De Lellis e fa allusioni: c’entra Uomini e Donne o no?

Tuttavia, potrebbe essere un’altra il destinatario della sua frecciatina: Noel Formica, magari? Certo, a Uomini e Donne hanno negato di avere una relazione e hanno parlato solo di amicizia, per cui di corna non si potrebbe parlare. Tutti gli indizi portano a Pamela, ma non è detto, comunque, che si sia riferito a lei. Magari nel frattempo Stefano ha conosciuto una donna nella quotidianità e non è andata bene. Avrebbe quindi postato questa stories per farle giungere un messaggio, uno sfogo insomma, non per avvisare il pubblico di alcune novità nell’aria che riguardino una relazione nata e vissuta pubblicamente.