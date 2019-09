Trono Over, Pamela e Enzo insieme: la reazione di Stefano Torrese

Uomini e Donne, Pamela Barretta ritrova il sorriso accanto a Enzo: il Trono Over avrà presto una nuova coppia?

Pamela e Enzo del Trono Over potrebbero essere la nuova coppia di Uomini e Donne, o almeno è ciò che auguriamo alla Dama. E pure al Cavaliere, anche se lo abbiamo conosciuto in questa stagione. Pamela Barretta merita un po’ di serenità in campo sentimentale e non possiamo che sperare che questa serenità porti il nome di Enzo, visto che sembra essere molto coinvolta da lui. Pamela e Enzo a Uomini e Donne si sono trovati sin da subito. Già nella prima registrazione infatti c’è stato lo scambio dei numeri di telefono, hanno iniziato a frequentarsi e tutto prosegue nel verso giusto. C’è stato un piccolo intoppo, a dire il vero, ma pare sia stato superato. Non possiamo dimenticare però che lo scorso anno Pamela faceva coppia con Stefano Torrese…

Trono Over, Pamela e Enzo insieme: arriva la reazione di Stefano Torrese

Oggi è arrivata proprio la reazione di Stefano a Pamela insieme a Enzo! Il profilo Instagram di Uomini e Donne ha postato infatti una foto di Enzo e Pamela al centro dello studio. Stefano ha messo un bel “mi piace” al post della sua ex insieme a un altro e questo ha stupito tutti, visto che i due si sono attaccati anche l’ultima volta in studio. Un utente ha evidenziato la cosa in un commento e Stefano ha risposto. Queste le sue parole: “Malgrado tutto quello che ho passato sono una persona buona, posso solo augurarle di trovare l’uomo giusto, l’ho sempre fatto”. Insomma Stefano, almeno apparentemente, non ha alcun rancore verso Pamela e spera che Enzo sia l’uomo giusto per lei. Le augura comunque di trovarlo, ha scritto.

Pamela Barretta ricomincia da Enzo: Stefano tornerà a Uomini e Donne?

Potrebbe essere l’inizio di una tregua fra i due? Magari con un eventuale ritorno di Stefano Torrese a Uomini e Donne si potrebbero evitare guerre infinite, le stesse che invece ci sono, e continuano a esserci, tra Ida e Riccardo. Intanto, le cose tra Pamela e Enzo vanno sempre meglio.