Trono Over Gemma critica Sabrina, poi finisce sotto accusa: “Hai problemi”

Trono Over, Gemma Galgani si scaglia contro Sabrina: accuse per la dama di Torino

Una puntata del Trono Over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena quella in onda il 22 gennaio. Prima di tutto i telespettatori hanno assistito al momento difficile di Pamela, delusa da Stefano. Dopo di che, Armando entra in studio e rivela la sua verità che riguarda la conoscenza con Noel. In seguito, Angela decide di lasciare il programma e infine Gemma ha un duro scontro con diverse persone in studio. La Galgani iniza ad accanirsi con Sabrina, la quale sta portando avanti un percorso con Paolo. La dama appare molto serena, mentre rivela inaspettare che sta vivendo un sogno grazie al cavaliere. Ma Gemma vuole avere un confronto con la donna che sta conoscendo Paolo, con cui lei stessa ha trascorso diverse giornate. Ricordiamo che l’uomo ha tentato più volte di conquistare il cuore della dama di Torino. Ora quest’ultima non riesce a comprendere il motivo per cui Sabrina ha più volte detto di volersi mettere a confronto con lei di fronte a Paolo.

Maria De Filippi spiega, a questo punto, che Sabrina ha qualche dubbio sul cavaliere. La dama di 52 anni non riesce a comprendere come sia possibile che Paolo prima si sia invaghito di una persona come Gemma e poi di lei. Infatti, la donna ammette di essere diversa dalla Galgani, soprattutto per quanto riguarda l’età. La Galgani non prende bene queste sue parole, al punto che si scaglia contro di lei. Ma inevitabilmente la dama torinese si ritrova contro un po’ tutti. In particolare, si alza Stefania, la quale accusa duramente Gemma. “Fai la snob, hai sempre rifiutato tutto. Hai dei grossi problemi e sei in cerca di visibilità, la gente non ne può più”, afferma Stefania alzandosi dalla sua sedia.

Trono Over, Uomini e Donne: Gemma Galgani sola contro tutti

Parole molto dure quelle di Stefania, che difende la sua amica Sabrina. Gemma ammette di sentirsi sempre sola contro tutti. “Perché sono sempre tutti contro di me?” si chiede la Galgani in studio. Intanto, Gianni e Tina chiedono alla dama di Torino come mai si interessi così tanto a Sabrina, siccome è stata lei stessa a chiudere la conoscenza con Paolo. Ma Gemma risponde che le sue intenzioni erano sono quelle di avere un chiarimento. Nel frattempo, Barbara De Santis cerca di sostenerla contro Stefania, con cui ha avuto problemi la scorsa settimana, ma Gemma rifiuta il suo appoggio.