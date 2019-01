Uomini e Donne news, Pamela sta male: il gesto di Gianni piace

Uomini e Donne news, Pamela in lacrime delusa da Stefano: Gianni Sperti la sostiene

A Uomini e Donne, nel corso delle puntate del Trono Over in onda il 21 e il 22 gennaio, Pamela mostra tutta la sua delusione per Stefano. Quest’ultimo ha deciso di iniziare una nuova conoscenza all’interno del programma, con Roberta. Senza dire nulla a Pamela, il cavaliere ha scelto di programmare un’uscita con l’altra dama. A questo punto, Pamela chiede a Stefano di chiudere la frequentazione con Roberta. L’uomo, però, sceglie di continuare entrambe le conoscenze. La donna finisce in lacrime in studio e inaspettatamente non riesce a trattenerle. Infatti, la dama appare piuttosto provata di fronte al comportamento del cavaliere. Sembra proprio che Pamela fosse davvero presa da Stefano, il quale l’ha delusa profondamente. In tutto questo, ad appoggiarla ci pensano Gianni Sperti e Tina Cipollari. In particolare, il primo decide di stare vicino alla dama, ballando con lei. La scena piace molto al pubblico, che pubblica commenti di apprezzamento nei confronti dell’opinionista.

Durante il ballo, Pamela si lascia nuovamente andare a un lungo pianto e, nel frattempo, abbraccia forte Gianni. Quest’ultimo ricambia l’abbraccio, stringendola forte a sé. Un gesto molto bello quello dell’opinionista, che colpisce tutti. Questa volta, Sperti sceglie di essere la spalla su cui la dama può lasciarsi andare. I telespettatori applaudono di fronte a questa azione di Gianni, tanto che sono molti i commenti positivi nei suoi confronti. “Gianni paladino di Pamela” e ancora “Anche io bisognosa di un Gianni Sperti che mi consoli dai casi umani”. Questi sono solo alcuni dei tanti post condivisi in questo momento su Twitter. Non solo apprezzano il gesto di Gianni, ma i telespettatori sostengono Pamela in questo momento.

News Uomini e Donne: il pubblico sostiene Pamela e apprezza il gesto di Gianni

Pamela chiude definitivamente la conoscenza con Stefano, profondamente delusa. Non è la prima volta che un cavaliere riesce a deludere una dama all’interno del programma. Questa volta il pubblico è abbastanza arrabbiato con l’uomo, che ha portato Pamela alle lacrime. “Arieggia un po’ di follia in questo studio”, rivela Gianni in studio. Nel frattempo, Tina si lascia andare a una battuta ironica: “Stefano da quanto tempo soffri di questa patologia?” Intanto, Pamela sente di dare ragione a sua madre: “Mia mamma ha ragione, non ne trovo uno normale io”.