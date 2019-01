Uomini e Donne gossip: l’imbarazzante accusa di due dame su Barbara e Luisa

Uomini e Donne gossip: Barbara e Luisa accusate duramente da due dame del Trono Over

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 14 gennaio, due dame decidono di fare un’accusa sia a Barbara che a Luisa. Stiamo parlando di Stefania e Viviana. In particolare, la prima sceglie di alzarsi in piedi e di rivelare a Maria De Filippi alcuni fatti che l’avrebbero sconvolta in queste settimane. La dama dichiara in studio che il comportamento tenuto da Barbara e Luisa è a dir poco vergognoso. Stefania definisce entrambe delle cafone, che non hanno un minimo di carineria. La De Santis non prende molto bene queste accuse, tanto che si alza in piedi e affronta la dama un atteggiamento abbastanza duro. Alzando la voce, Barbara afferma di non aver mai visto in vita sua Stefania, dunque non comprende a cosa si riferisce. Ed ecco che la dama dichiara che sia la De Santis che Luisa hanno rubato il suo pasto. A questo punto, interviene anche Viviana, che appoggia le accuse fatte da Stefania.

A sostenere Barbara ci pensano, invece, Caterina e Laura. La prima rivela di aver avuto una conversazione abbastanza pesante con Stefania, la quale non direbbe tutta la verità. “Dai troppo spazio alle persone che non se lo meritano. Ci hanno rubato anche il pasto”, dichiara Stefania rivolgendosi a Maria De Filippi. Barbara, a questo punto, annuncia che starà in silenzio per due ore proprio per vedere i tipi di interventi che vorrebbe fare la dama. Luisa, dall’altra parte, tenta di dire la sua ma sembra voler lasciare perdere la questione. “Hai delle manie di protagonismo imbarazzanti”, afferma Viviana parlando con Barbara, la quale si altera sempre di più. Inoltre, la De Santis ci tiene a smentire la questione legata ai pasti rubati, ma Stefania continua a sostenere la sua accusa.

Gossip Uomini e Donne: accese discussioni in studio tra i protagonisti del Trono Over

Una discussione molto accesa quella tra Stefania e Barbara, subito dopo quella di Rocco e Gemma. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere non riesce a trattenersi e accende un duro confronto con la Galgani. La dama di Torino tenta di difendersi, mentre Rocco decide di chiudere definitivamente la loro frequentazione. Ma cosa ci sarà di fondato nelle accuse di Stefania nei confronti di Barbara e Luisa? La questione diventa abbastanza imbarazzante, in quanto stiamo comunque parlando di persona adulte. Maria, infatti, chiude le discussioni senza dare troppa importanza al tutto.