Uomini e Donne oggi: Rocco su tutte le furie contro Gemma, la lite

Oggi Uomini e Donne: Gemma chiude con Rocco, lui perde la pazienza

Questo primo pomeriggio, alle 14.45, va in onda una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta, Uomini e Donne regala ai telespettatori di Canale 5 delle grandissime sorprese. Si parte come sempre da Gemma. Durante le ultimissime registrazione, la dama di Torino ha lasciato in disparte Paolo per tentare un riavvicinamento con Rocco. Come la signora, anche quest’ultimo ha mostrato di desiderare ancora la Galgani. In ogni caso, le cose non hanno preso la piega desiderata da entrambi. Oggi, la donna dichiara al centro dello studio di Maria De Filippi di voler interrompere la loro storia. Di fronte a tale decisione, Fredella va su tutte le furie e perde la pazienza.

Rocco inizia ad urlare contro Gemma e ad accusarla di averlo fatto stare tre mesi dietro di lei. La dama è invece convinta che il cavaliere sia solo un attore e che reciti anche durante le loro liti in studio. La questione va avanti a lungo, finché lui non torna a sedere al suo posto. Si passa poi a Paolo, nonché ex corteggiatore della Galgani. L’uomo aveva iniziato a frequentare una nuova dama del parterre, ma lei pare volersi tirare indietro. La signora è infatti convinti che il cavaliere non sia poi così realmente interessato a conoscere una donna. Si apre poi un lungo dibattito tra alcune signore del parterre del Trono Over. Alcune delle nuove arrivate lamentato alcuni atteggiamenti di nonnismo da parte di chi fa parte della trasmissione da un po’ più di tempo di loro.

Uomini e Donne Trono Over: Angela e Tina, lo scontro in studio

Angela prende la parola dal suo posto e tutto ciò fa scatenare l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne torna a perdere le staffe contro la signora e gliene dice di tutti i colori. L’esuberante bionda resta fermamente convinta che la dama sia in cerca di un uomo che possa pagarle le crociere, le cene e gli abiti di marca. La diretta interessata continua a negare, dando a Tina e Gianni la colpa dell’idea che il pubblico si è andato a fare di lei.