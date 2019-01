Uomini e Donne gossip: Armando in lacrime, qual è la verità? Nessuno gli crede

Uomini e Donne gossip: Armando in lacrime racconta la sua verità su Noel, ma tutti lo accusano

Maria De Filippi, nel corso della puntata del Trono Over del 22 gennaio, rivela a Uomini e Donne che c’è un filmato in cui Armando fa delle rivelazioni importanti. La redazione, come la conduttrice spiega, non ha chiesto più al cavaliere e a Noel di tornare in trasmissione, in quanto su loro ci sono troppi dubbi. Mentre, la dama preferisce non essere presente in studio, ecco che Armando arriva in puntata. Prima, però, Incarnato racconta alla redazione la sua verità. L’uomo confessa di aver omesso molte cose per Noel, nel corso delle varie puntate. Infatti, più volte Gianni Sperti e il pubblico avevano mostrato i loro sospetti su entrambi. Ora finalmente Armando sembra voler rivelare il loro grande segreto. Il cavaliere è convinto che la dama abbia “fatto un brutto gioco” nei suoi confronti. Incarnato conferma che Noel è stata più volte a Napoli. La prima volta si trovava in città per una causa in tribunale, in quanto avvocato. La donna avrebbe chiesto al cavaliere di non rivelare a nessuno che ha trascorso la serata e la notte a casa sua. Per i sentimenti che prova nei suoi confronti, Armando avrebbe poi scelto di appoggiarla e di mantenere il silenzio.

Ma con il tempo la situazione si sarebbe complicata. Un uomo avrebbe continuato a chiamare Noel e quest’ultima avrebbe ancora chiesto ad Armando di non rivelare in studio che lei era stata a Napoli e che l’aveva ospitato a Pescara. “Mi veniva chiesto di non dire nulla fuori e in studio mi attaccava”, afferma Incarnato in lacrime. Il cavaliere definisce Noel una “persone finta e falsa”. Ora Armando sente di essere deluso, non per lei, ma per se stesso. Ecco che Incarnato entra in studio abbastanza provato. L’uomo rivela di essere stato usato più volte nella sua vita e anche questa volta è accaduta la stessa cosa. Nessuno, però, sembra riuscito a credere alle sue parole. Secondo il pubblico, infatti, Armando starebbe fingendo di essere la vittima per restare nel programma.

Gossip Uomini e Donne: Armando attaccato da tutti nonostante le lacrime

Armando sta fingendo? Ha davvero raccontato tutta la verità? I telespettatori, sebbene il cavaliere abbia pianto, non riescono a credere alle sue parole. Anche Gianni Sperti, che ha sempre avuto dei sospetti, non crede fino in fondo al suo racconto, in quanto è stato complice di Noel tutto questo tempo. Gemma Galgani e Barbara De Santis sembrano essere d’accordo con l’opinionista. Il cavaliere spiega di aver appoggiato Noel per dimostrarle i suoi sentimenti. Intanto, sembra che Armando sia tornato a far parte del parterre maschile del programma e questo non piace al pubblico. “Armando fuori! Nessuno ha piu voglia di ascoltare le sue storie fasulle”, si legge sui social.