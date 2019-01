Uomini e Donne, Armando desta sospetti: il cavaliere fa nascere un mistero

Uomini e Donne: Armando continua a insospettire Tina Cipollari e Gianni Sperti

A Uomini e Donne si alza un vero e proprio polverone su Armando del Trono Over. Intorno al cavaliere nasce un mistero, che Gianni Sperti e Tina Cipollari stanno cercando di scoprire. Sembra proprio che l’uomo stia mantenendo un segreto riguardante Noel. C’è un dettaglio che, da diverse settimane, Armando afferma di non voler rivelare. Ma di cosa si tratta? Il pubblico di Canale 5 vorrebbe sapere, come anche gli opinionisti, a cosa si riferisce. Secondo Viviana, il cavaliere vuole apparire come un uomo tenebroso e misterioso. La dama dichiara di essere convinta del fatto che in passato ha vissuto con persone che non lo ascoltavano. Ma Armando smentisce il tutto e alza più volte la voce sia con Viviana che con Noel. Gianni è sicuro che l’uomo abbia già una relazione con un’altra donna a Napoli. L’opinionista sostiene che, in realtà, il cavaliere non vuole far andare le due dame nella sua città proprio perché è in realtà fidanzata.

Armando ha davvero un’altra donna? Ma soprattutto qual è il dettaglio su Noel che non vuole rivelare? “Meglio che non parlo”, afferma da qualche settimana il cavaliere. In questo caso, la dama preferisce restare in silenzio, come se davvero ci fosse un segreto che entrambi non hanno alcuna intenzione di rivelare. “O taci o parli”, dichiara invece Tina. I due opinionisti non apprezzano per nulla questo atteggiamento di Armando, che cercherebbe di rendere la sua conoscenza con Noel sembra più misteriosa. Inizialmente i due hanno affermato di non essersi mai visti a Napoli, ma poi il cavaliere ha più volte confermato che la dama invece è già stata nella sua città.

Armando del Trono Over di Uomini e Donne chiude con Viviana per Noel: la dama però mette un punto

Mistero intorno ad Armando del Trono Over. Secondo Viviana, il cavaliere vorrebbe creare un personaggio. “Tu non sei così, con me hai parlato tanto”, afferma la dama in studio. Ma l’uomo non si smuove più di tanto e conferma di voler chiudere questa frequentazione per Noel. Quest’ultima, però, decide di mettere un punto definitivo con Armando.