Trono Over Armando figlia, momento difficile: “Punto e a capo”, lo sfogo

Armando Incarnato Trono Over: il passato difficile e il rapporto con la figlia

Come tutti sapete, Armando Incarnato ha una figlia di cui ha parlato spesso non solo al Trono Over ma anche su Instagram dedicandole foto e commenti bellissimi che hanno sempre mostrato il forte rapporto che li lega. La storia di Armando la conosciamo tutti ormai: ne ha parlato lui sin dall’inizio di Uomini e Donne Over, e abbiamo scoperto tanti altri dettagli dopo le accuse di Gianni Sperti. Che Armando abbia un passato difficile insomma è indubbio; ciò non significa però che non sappia prendersi cura della sua bambina, e questo periodo di quarantena e lontananza forzata dovuto al Coronavirus ha messo a dura prova anche lui.

Trono Over Armando, sfogo su Instagram: la lontananza in un momento difficile

Facciamo riferimento a una delle sue ultime storie Instagram in cui parla proprio di questo problema sfogandosi con i suoi follower: “Ti guardo e penso – queste le parole di Armando a commento di una foto che vede lui e la figlia in videochiamata –… Ad oggi dopo tante ‘incomprensioni’ finalmente potevo vederti, in ogni posto, in ogni dove in ogni dunque. E invece no! Siamo punto e a capo. Ancora lontani, ancora distanti e ancora una volta un decreto di legge. La legge, ‘quella umana’, che obbliga e decide, che dice se puoi o non puoi e soprattutto chi può e chi non può! Ti senti – ha poi aggiunto Incarnato – come un detenuto che non vede l’ora di abbracciare le persone che ama e che spera ‘consapevole dei propri errori’ che il tutto possa risolversi quanto prima. Abbandoni la speranza nella ‘legge umana’ priva di contenuti logici e piena di confusione. Ti affidi alla fine ‘come sempre’ a quella di Dio… alla ‘legge divina’ e vai avanti senza mai più perdere le speranze. Tvb Michelle”. Parole cariche di amarezza e anche di amore in un momento che è davvero delicato per chi vive situazioni come quella di Armando.

News Uomini e Donne Over, le registrazioni sono state sospese

Intanto vi ricordiamo che le registrazioni di Uomini e Donne Over sono state sospese e che Incarnato fa parte ancora del cast nonostante la sfuriata di Maria De Filippi. Qualcosa sembra muoversi in merito alle puntate ma dubitiamo che vedremo i nostri Cavalieri e le nostre Dame all’opera molto presto.