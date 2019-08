Trono Gay Claudio Sona, silenzio rotto: le parole su Mario e la redazione

Trono Gay, Claudio Sona rompe il silenzio dopo che nei giorni scorsi si sono riaccese pesanti polemiche sulla sua avventura nello show: le parole su Mario Serpa e la redazione

Claudio Sona ha rotto il silenzio. Dopo giorni in cui il suo nome è rimbalzato nelle polemiche legate al programma Uomini e Donne, l’ex tronista gay ha preso parola. Attraverso una Stories Instagram ha detto la sua sul polverone mediatico che si sta abbattendo sulla redazione della trasmissione. Ad alzarlo sono stati Mario Serpa, sua ex scelta al Trono, e Teresa Cilia, che si sono scagliati contro l’autrice Raffaella Mennoia. Il cosiddetto Sona-gate, che sembrava lontano, totalmente finito in archivio, è quindi tornato di moda. Per chi non lo ricordasse, Claudio, finito il trono, fu accusato di aver intrattenuto una relazione segreta con Juan (personaggio esterno alle dinamiche UeD) durante il suo percorso nel programma.

Le dichiarazioni di Claudio Sona

“Non amo discutere della mia vita privata sui social oppure dare spiegazioni a chi non ne fa parte” esordisce Claudio Sona che aggiunge: “Tuttavia il ripetersi di illazioni infondate mi obbliga a precisare che i motivi per i quali il mio rapporto con Mario, lo scorso anno, è terminato, appartengono solo a noi due, al nostro privato. E non coinvolgono terzi, né tantomeno la redazione di Uomini e Donne”. L’ex tronista cerca quindi di scagionare totalmente il gruppo di lavoro dello show. Un gruppo che al momento si sta trovando innanzi a una marea di critiche da parte del pubblico.

Il post di Rudy Zerbi e il retroscena su Teresa Cilia sulla raccomandazione per il GF Vip

Per placare gli animi oggi è intervenuto anche Rudy Zerbi, redattore di Uomini e Donne che ha scritto un comunicato personale sui suoi profili social. Sotto al post si è fatta viva anche Lucia, un’altra autrice della trasmissione che ha svelato che Teresa Cilia l’avrebbe contattata per ottenere una raccomandazione per partecipare al Grande Fratello Vip. Inoltre, sia Lucia, sia altri autori della trasmissione hanno detto che la Fascino non ha diffidato l’ex tronista, come invece ha lasciato intendere Salvatore Di Carlo.