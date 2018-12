Trono Classico: polemiche post-registrazione su Andrea, video di Antonio spiazza

Trono Classico, ancora polemiche su Andrea Dal Corso: ecco cosa è successo su Instagram

Dopo l’ultima registrazione del trono Classico non si sono fermate le polemiche su Andrea Dal Corso. Il corteggiatore è stato eliminato da Teresa dopo aver discusso con lui per varie settimane, principalmente a causa dei social network. In una puntata Teresa ha fatto notare il suo disappunto sull’uso dell’hashtag “ued” sotto le foto di Andrea su Instagram. Lui si è difeso e ha spiegato perché lo ha fatto, ma a quanto pare non è bastato perché oggi, dopo la sua eliminazione, qualcuno ha voluto punzecchiarlo. Sotto la sua ultima foto su Instagram infatti una ragazza gli ha chiesto che fine avesse fatto l’hashtag di Uomini e Donne. Andrea ha risposto con pazienza, sottolineando di aver già fornito spiegazioni ma le ha ribadite. Il ragazzo ha quindi spiegato di aver studiato social media marketing e per questo ha voluto fare una prova usando “#ued” sotto i suoi post. “Questo esulava totalmente dal fatto di ‘sfruttare’ la mia presenza nel programma per altri fini. Una volta appurato che tale azione poteva in qualche modo dar fastidio o addirittura farmi dare del falso, ho smesso nell’immediato”, ha aggiunto.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso preso di mira sui social: lui si difende

Che sia stata solo una presa in giro, visto che adesso Andrea è stato eliminato (clamorosamente) e quindi non può più usarlo? Non ha importanza, perché c’è stato chi ha accusato la ragazza del commento sull’hashtag di aver scritto con troppa cattiveria. Tuttavia Andrea si è dimostrato di parere diverso e lo ha scritto nero su bianco: “Questa non è cattiveria, è ignoranza. Ignoranza nel senso che non si conosce l’esatta dinamica […] Avrebbe potuto chiedere prima di commentare in questo modo… ma sai com’è l’ego a 20 anni!”. La ragazza si è difesa e la polemica è proseguita, coinvolgendo anche molti fan di Andrea che hanno voluto difenderlo. Anche una sua fanpage è intervenuta contro l’attacco della ragazza. L’ex corteggiatore le ha dato corda per un po’, fino a quando ha deciso di chiudere il confronto con questo commento: “Quando vuoi ti do una marea di titoli di libri che ti cambieranno il tuo lifemood in 3 mesi!!”.

Antonio cotto di Teresa? News di Uomini e Donne che spiazzano

Se l’eliminazione di Andrea continua a essere per certi versi un mistero, visto che ha anche parlato con il papà di Teresa, la scelta della tronista sembra pendere sempre più verso Antonio Moriconi. Qualche ora fa vi abbiamo parlato di un messaggio sospetto del corteggiatore, ma qualcosa pare essere cambiata in questa domenica di metà dicembre. Sembrava volersi allontanare dalla tronista e invece oggi ha postato un video mentre era in viaggio verso Roma con una delle canzoni d’amore più ascoltate del momento, ovvero Pianeti di Ultimo. Vista la destinazione del viaggio, si presume che stesse pensando a Teresa! Curiosi di sapere quali versi ha scelto per la tronista? Eccoli:

“E tu aspettami lì in alto sulla grande ruota

Dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro

Prendimi per mano e disegniamo mille passi

È la fantasia che trasforma in pianeti i sassi”.