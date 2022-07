Totti “non ha pace, Ilary rispondeva male”. E Alvin rompe il silenzio

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere al centro del gossip, con nuove indiscrezioni. Non solo, in queste ore, decide finalmente di esporsi Alvin, il quale è stato tirato in ballo nei giorni scorsi finendo addirittura nel mirino della stampa. E mentre l’inviato speciale dell’Isola dei Famosi rompe il silenzio, il settimanale Nuovo rivela alcuni dettagli su come il Pupone starebbe vivendo il divorzio con la madre dei suoi tre figli. Secondo la rivista, l’ex Capitano della Roma starebbe affrontando giorni difficili per via della rottura e pare non si dia pace.

Sembra, da questa nuova indiscrezione, che Totti sia assalito dalla rabbia e dal senso di rammarico. Un periodo di solitudine quello che sta vivendo il Pupone, visto che Ilary si trova ancora in vacanza in Africa insieme ai loro tre figli. “Francesco Totti non si dà pace. La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. In effetti, nel suo comunicato, Francesco ha chiaramente affermato di aver cercato di non arrivare al punto della separazione.

Non sono giorni facili per Totti, che avrebbe anche evitato di andare in vacanza a Formentera per tenersi lontano dai paparazzi. E mentre prendeva questa decisione, ecco che sono spuntate le foto che danno conferma della sua vicinanza a Noemi Bocchi, la sua presunta nuova fiamma. Sempre sul settimanale Nuovo, ci pensa ancora Alex Nuccetelli a svelare altre indiscrezioni.

Non è la prima vola che l’amico dell’ex coppia si espone per dire la sua sulla separazione. Secondo quanto lui dichiara, la decisione di mettere la parola fine sarebbe arrivata da Ilary Blasi.

“Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”

Sicuramente queste dichiarazioni non faranno felici Ilary. Sua sorella era già intervenuta in sua difesa, andando contro Nuccetelli, il quale non placa la sua voglia di raccontare il suo punto di vista sulla questione. Chi, invece, non voleva essere messo in mezzo è probabilmente Alvin. Nei giorni scorsi, Dagospia ha lanciato uno scoop: l’inviato, amico della Blasi, non sarebbe del tutto estraneo alle questioni di cui si parla.

Non si comprende quale potrebbe essere stato il suo ruolo nella vicenda. In particolare, molti avrebbero trovato ambigue le parole che Alvin ha speso quando ha fatto il suo discorso finale dall’Honduras per Ilary: “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”. La Blasi era apparsa visibilmente commossa da queste parole e dopo qualche settimana ecco arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. In queste ore, Alvin decide di rompere il silenzio e lo fa attraverso il suo account di Instagram.

“Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo”

Probabilmente, l’inviato dell’Isola spera che con queste parole possa uscire fuori dal caos mediatico in cui si è ritrovato, inaspettatamente.