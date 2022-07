Totti e Noemi, ecco le prove: Signorini pubblica le foto e inchioda la coppia

Eccole le foto tanto attese, gli scatti che provano, casomai ancora ci fossero dubbi, la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non poteva che essere il re del gossip, Alfonso Signorini, a inchiodare la neo coppia. Il magazine Chi, nel numero in edicola dal 13 luglio, ha scodellato le istantanee che, con ogni probabilità, hanno costretto l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi a uscire allo scoperto e ad annunciare la fine del loro matrimonio. Secondo i ben informati la love story era finita da tempo, con Totti e la conduttrice che, negli ultimi mesi, hanno fatto vite da separati in casa. Dunque, forse, parlare di tradimento potrebbe non essere azzeccato.

Il settimanale Chi ha spiegato, con tanto di foto, date e orari, in che modo l’ex calciatore e Noemi (34 anni e una laurea in economia aziendale alla Lumsa) si vedono. Gli scatti fanno riferimento allo scorso sabato e mostrano la donna rientrare nella palazzina in cui abita a bordo della sua Mini verso le 16. Poco dopo, con a bordo sua figlia, va sul Lungotevere, dove ha appuntamento con un’altra madre a cui affida il suo frutto d’amore. Rientrata a casa lascia l’auto in strada, in modo tale che il parcheggio privato, un garage interno al condominio, resti libero. In quello stesso parcheggio, alle 20.17, arriva una Smart grigia.

L’auto è di un amico di Totti ed a bordo c’è proprio il ‘Pupone’. La prova arriva alle 2,22 di notte, quando la Smart grigia esce dalla casa di Noemi e raggiunge un altro parcheggio dove c’è in sosta l’auto elettrica di Francesco. Dalla Smart, lato passeggero, scende proprio Totti. Insomma, l’amico lo ha accompagnato da Noemi, è andato poi a prelevarlo e a tarda notte lo ha riportato alla sua vettura. Ecco la ‘pistola fumante’.

Tantissime le voci anche su presunte relazioni ‘clandestine’ di Ilary che al momento si trova in Tanzania con i figli, un viaggio per stare lontana da tutti e tutto, in attesa che si plachi il clamore. Il gossip si è scatenato anche su di lei, parlando di una liaison con l’attore Luca Marinelli (non c’è però alcuna prova che certifichi il fatto). C’è anche chi ha parlato di una ‘sbandata’ per un aitante giovane. Quel che è certo è che la fiaba d’amore con Totti è evaporata in un torrido luglio. The end!