Ilary Blasi è andata all’estero: dove si trova, con chi è e perché è fuggita

Sono ore in cui non si parla d’altro. Dopo vent’anni di matrimonio è finita la storia d’amore fra Ilary Blasi e Francesco Totti e, vista la situazione, gli occhi di mezza Italia sono puntati sui due membri della coppia che fino a poco tempo fa smentivano categoricamente le voci di una loro possibile separazione. In un contesto del genere, con un clima così pesante, c’era da aspettarsi che entrambi volessero un po’ di tranquillità.

Ilary Blasi, per esempio, avrebbe deciso di prendere armi e bagagli e di partire per l’estero. Questo è quello che racconta Il Messaggero, che nelle scorse ore ha rivelato quali sono stati i piani di Ilary immediatamente successivi al comunicato reso noto ieri sera. Stando a quello che leggiamo sul giornale, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe partita alla volta dell’Africa (in Tanzania) dove avrebbe raggiunto la sorella Silvia e i suoi figli. Come sottolineato anche durante la puntata di Estate in diretta trasmessa proprio oggi, l’intenzione di Ilary Blasi sarebbe quella di allontanarsi il più possibile dai gossip spiccioli sulla fine della sua relazione.

Francesco Totti, nel frattempo, si sarebbe già messo d’impegno per cercare una nuova casa. L’ex calciatore, rimasto nella Capitale, avrebbe dunque intenzione di lasciare alla ormai ex moglie l’enorme residenza dell’EUR, una villa da favola con piscina, campi sportivi, valutata intorno ai 10 milioni di euro.

Ilary e Totti: una separazione “durissima”

I bene informati ne sono certi: dietro la fine della storia d’amore fra Ilary Blasi e Totti ci sarebbe un tradimento, a questo punto reciproco. Se della presunta storia fra Totti e Noemi si parla ormai da mesi, sembra che Ilary Blasi sia stata pizzicata da Totti a scambiare messaggi con un altro uomo, un terzo incomodo definito “un aitante giovane”.

A far pensare che la relazione sia finita malissimo, tra le altre cose, è stato un comunicato separato da parte dei due, che avrebbero potuto scegliere una nota congiunta. Dagospia, a proposito, ha parlato di un nuovo litigio proprio a poche ore dalla conferma ufficiale della separazione.

Resta ora da capire come verrà spartito il patrimonio della coppia. In ballo non c’è soltanto la casa, ma anche i soldi legati alle società in cui Totti era coinvolto. In queste ultime, Ilary ha due sole partecipazioni al 90%. C’è inoltre in ballo il tema della gestione del patrimonio immobiliare e dell’immagine di Totti, gestita dalla NumberFive. La società, infatti, è in mano quasi tutta alla famiglia di Totti.