Si preannuncia una separazione “durissima” tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo riferisce The Pipol Gosssip nel riprendere Dagospia, che per primo ha reso noto che la coppia avrebbe dichiarato la fine del matrimonio. L’annuncio è arrivato, ma non come ci si aspettava: si era parlato di un comunicato congiunto che, solitamente, è sintomo di rottura ‘soft’. Invece sono giunte due note ufficiali distinte: quella della conduttrice secca, quella dell’ex capitano giallorosso più sofferta. Fatto sta che di ‘congiunto’ c’è stato ben poco. Motivo? Sempre Dagospia spiega che a ridosso di rivelare all’Italia l’addio, i due ex hanno avuto uno ‘sc…zo’ che ha mandato i buoni propositi di restare uniti nell’annunciare la conclusione della love story.

“Dopo le foto di Chi Magazine sull’incontro notturno dell’ex capitano con la nuova fiamma Noemi, c’è stato l’ultimo sc…zo’ tra i due che hanno fatto saltare all”ultimo il comunicato congiunto”, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino. In effetti qualcosa dovrebbe essere successo. Vip di una tale portata – vedere ad esempio il caso Hunziker-Trussardi -, quando si tratta di mettere ufficialmente la parola fine alle nozze, laddove non ci siano attriti pesanti, di solito se ne escono appunto con una nota firmata assieme. Il fatto che ciò non sia accaduto è una spia che spinge a credere che la situazione è precipitata vertiginosamente.

Nelle ultime ore sono trapelati altri dettagli relativi all’addio. Alcuni ben informati assicurano che la mazzata finale al matrimonio sia giunta cinque mesi fa, quando Francesco avrebbe trovato “messaggi sospetti” sul telefonino di Ilary. Chissà come, visto che ogni cellulare ha un sistema di password e impronte digitali che lo protegge. Questo però è ciò che alcune gole profonde affermano con certezza.

Si ricorda che Ilary era stata accostata all’attore Luca Marinelli. Una vicenda smentita furiosamente dalla Blasi. La verità, però, in questi casi è cosa assai ardua da scovare. La conduttrice, mesi fa, quando sempre Dagospia aveva riferito di un matrimonio ormai concluso, aveva detto che tutti gli spifferi usciti erano fake news. Eppure la tempesta era già in corso. Ma si torni ai giorni nostri.

Totti qualche giorno fa, come documentato da Chi Magazine, si è fatto accompagnare da un amico a casa della nuova fiamma alle 20,30 e ci è rimasto fino alle 2,30. Di Ilary, che a tra poco partirà per un viaggio in Africa, si mormora invece che abbia imbastito un rapporto a Milano con un “aitante giovane”.

In questa matassa difficile da districare, ce ne è un’altra ancor più ingarbugliata. Quella relativa al patrimonio dell’ex coppia. L’impero Totti-Blasi dovrà essere suddiviso e c’è chi scommette che ci sarà una “battaglia legale”.

La casa in cui vivevano entrambi, riferisce Open, resterà a lei, che rimarrà ad abitarci con i figli. A Francesco sono riconducibili sette società immobiliari. Totti, in queste, ha investito i soldi guadagnati da calciatore. La conduttrice ne ha due. Il matrimonio è in separazione dei beni. Ilary ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina.

Ma l’impero dell’ex stella della Roma è soprattutto immobiliare. La società si chiama Vetulonia. Repubblica spiega poi che la gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla NumberFive, una società che è appunto quasi tutta della famiglia Blasi. È quella la ditta che stipula i contratti extracalcistici del ‘Pupone’. La situazione è complessa e si preannunciano scintille.