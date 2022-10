Totti e Noemi, spunta l’anello al dito: Francesco fa sul serio! (FOTO)

By

Ecco i nuovi scatti che ritraggono l’ex calciatore felice a fianco della Bocchi e non passano inosservati i gioielli al dito

Il settimanale Chi ha beccato Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme al ristorante. Al dito entrambi portano lo stesso anello. La coppia è a cena insieme ai figli. È presente la figlia di Totti e Ilary Blasi, Isabel, e i due figli di Noemi. Precisamente sono stati beccati al ristorante Assunta Madre a Roma. Ma l’elemento che in tutto questo risulta oggi clamoroso è, ovviamente, l’anello che Francesco e la Bocchi portano al dito.

Questa sarebbe “una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”, quelli “ufficiali”. La presenza di questi anelli hanno un solo significato: la relazione di Totti e Noemi è sicuramente già molto più avanti di quanto si poteva immaginare. Nel privato, sicuramente formano già una coppia unita e solida. In questi scatti, decisamente rubati, è possibile vedere l’ex attaccante della Roma sereno e con il sorriso stampato in volto proprio mentre guarda la sua Noemi. E anche lei appare spensierata e felice, dopo aver vissuto questa storia d’amore in gran segreto.

“Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto”, si legge. E Ilary “non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà”. Solo qualche giorno fa, Noemi Bocchi ha organizzato la festa a sorpresa per celebrare il compleanno di Totti, coinvolgendo anche i figli di quest’ultimo. Il tutto nel medesimo ristorante in cui il Pupone aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Sembra proprio che Francesco abbia con Noemi ritrovato i suoi amici “che erano stati un po’ confinati da Ilary”, si legge.

Infatti, gli scatti del nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola dal 12 ottobre, confermano la presenza degli amici dell’ex calciatore durante questa serena serata. Intanto, ci sono di giorno in giorno sempre nuovi scoppiettanti aggiornamenti sulla separazione Totti-Blasi. Secondo quanto ha riportato Il Messaggero, pare che Francesco si sia portato via e nascosto diverse scarpe firmate di Ilary, oltre le borse.

Le indiscrezioni arrivano mentre la Blasi sdrammatizza sulla questione legata agli ormai famosi Rolex di Totti. A giocare un ruolo in tutta questa storia è Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha preso la palla al balzo per commentare, con la solita spiccata ironia e con l’aiuto di Francesco Manzini, quanto sta accadendo all’ormai ex coppia, una delle più amate e famose nello showbiz italiano.

Questa volta, Striscia è riuscito ad arrivare direttamente al Pupone, a cui Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro.