Ilary Blasi accusa Totti: sparita la sua collezione di scarpe griffate

Non solo borse di lusso. Francesco Totti avrebbe sottratto dalla cabina armadio di Ilary Blasi anche la sua collezione di scarpe griffate e alcune preziosi gioielli. A riportare l’indiscrezione è Il Messaggero. Per questo motivo l’ex Letterina di Passaparola avrebbe presentato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione.

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, Francesco Totti avrebbe portato via, e nascosto in un luogo sicuro, un centinaio di paia di scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Un vero e proprio bottino, almeno a quattro zeri, se si considera che il prezzo di ognuna di queste non scende sotto i 3-4mila euro circa.

Dal guardaroba della conduttrice di Mediaset sarebbero spariti pure alcuni dei suoi preziosi gioielli e le sue borse, sempre di marchi molto costosi, come Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Di quest’ultime ne aveva parlato Francesco Totti in prima persona, svelando di averle prese con la speranza di ricevere indietro i Rolex che Ilary gli avrebbe sottratto.

La prima udienza è fissata per venerdì 14 ottobre. La showgirl dovrà documentare l’utilizzo regolare degli accessori che sono spariti. Totti invece non ha ancora presentato l’analogo e annunciato ricorso per i Rolex. Sembra invece che i due abbiano raggiunto un accordo sulla maxi villa all’Eur: qui continueranno a vivere Ilary Blasi e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Pare che Francesco Totti abbia acquistato un appartamento a Roma Nord, in zona Vigna Clara, dove andrà a convivere con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. La relazione tra i due, iniziata ufficialmente lo scorso gennaio, è diventata più seria che mai. Di recente la coppia ha festeggiato insieme ad alcuni amici il 46esimo compleanno del Pupone. Una festa a sorpresa organizzata proprio dalla flower designer 34enne.

Totti e Ilary, invece, non avrebbero più alcun dialogo: amici dell’ormai ex coppia hanno svelato che i due comunicano solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i tre eredi, tutti ancora minorenni. Tra i due ex coniugi tanta rabbia e rancore.