Ilary Blasi sfotte Totti davanti al negozio Rolex e lo sfida

Ilary Blasi reagisce pubblicamente dopo aver visto la prima foto di Francesco Totti con la nuova fidanzata Noemi Bocchi? Sembra proprio di sì! Proprio in queste ore, la conduttrice ha scelto di condividere un particolare video su Instagram, in cui addirittura ha taggato l’ex marito. Una frecciata che non può assolutamente passare inosservata. Ilary e Totti sono attualmente i veri protagonisti della cronaca rosa in Italia. La loro separazione sta facendo parole e di giorno in giorno spuntano fuori nuovi retroscena, da prendere ovviamente con le pinze. Infatti, spesso sono indiscrezioni.

Oggi, però, Diva e Donna ha pubblicato una foto che ritrae Totti e Noemi insieme in un ristorante. Lo scatto c’è e i due appaiono abbastanza sereni insieme. Il locale pare sia lo stesso luogo in cui Francesco aveva fatto la sua proposta di matrimonio a Ilary. Sembra, pertanto, che la foto che sta facendo il giro del web in queste ore abbia infastidito la conduttrice tv. Ora ci sono delle prove concrete. È passata solo qualche ora e Blasi ha condiviso un video in cui appare di fronte a un negozio di Rolex. Qui di fronte fa l’occhiolino, un gesto con la mano e sorride.

Ha voluto chiaramente attirare l’attenzione di Totti, visto che l’ha taggato insieme a Striscia la notizia e Francesca Manzini. Quest’ultima, in queste settimane, interpreta Ilary nella parodia sui Rolex che la riguarda e che sta andando in onda nel corso delle puntate del tg satirico di Canale 5. Manzini ha prontamente risposto alla conduttrice: “Tutto a posto abbiamo restituito la garanzia!”.

In questo modo, Ilary Blasi ha scelto di ironizzare e di prendere con il sorriso la parodia interpretata da Francesca. Il gesto inaspettato, in realtà, è stato il tag di Francesco Totti inserito nel video. Evidentemente, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ci ha tenuto a far sapere all’ex marito che se la sta ridendo. Le dichiarazioni del Pupone sui Rolex hanno fatto sicuramente molto rumore.

Quale sarà ora la prossima mossa? Protagonisti del momento nel mondo del gossip, si affronteranno ben presto in tribunale. In merito alla ‘guerra’ legale dell’ormai ex coppia, stanno uscendo fuori varie indiscrezioni.