Ilary Blasi non ha chiesto più di 20mila euro di mantenimento: parola del suo avvocato. Ieri ha fatto non poco scalpore la notizia secondo la quale la conduttrice Mediaset avrebbe avanzato una cospicua richiesta in fase di divorzio. Secondo tali indiscrezioni, Ilary avrebbe chiesto 37,5 mila euro al mese a Totti. 20 per lei, altri 17,50 per i figli. Al contrario, sempre secondo i rumor di ieri, il Pupone ne avrebbe offerti 7. Oggi è uscito un nuovo episodio di quella che ormai si è trasformata in una serie tv sulla separazione Totti-Blasi. In questo episodio c’è la smentita dell’avvocato.

Ormai è chiaro a tutti che la separazione sarà tutt’altro che consensuale e concordata. Visto tutto ciò che sta succedendo a livello pubblico non potrebbe essere altrimenti. E chissà cosa sta succedendo nel privato, a questo punto. Come riporta Repubblica, l’avvocato di Ilary Blasi ha smentito la richiesta di mantenimento:

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro”

La verità resa pubblica da parte dello schieramento Blasi è ben diversa insomma: Ilary non avrebbe chiesto nessun mantenimento per sé stessa. Di sicuro il giudice stabilirà il mantenimento per i figli e forse su questo la conduttrice ha avanzato richieste. Per sé stessa, però, no: questo è quanto sostenuto dal suo legale. Allora perché è stata diffusa la notizia sui 20mila euro? L’avvocato ha le idee chiare su questo e ha lanciato accuse ai legali di Francesco Totti:

“Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”

Sarebbe stato tutto inventato affinché l’opinione pubblica si schieri dalla parte di Totti, insomma. L’accusa è di strumentalizzare la stampa, di avere una strategia che poco ha a che fare con i tribunali col solo scopo di danneggiare Ilary Blasi e la sua immagine. La parola di uno contro la parola dell’altro: starà al pubblico farsi un’idea e capire a chi credere. Certo è che Totti era stato messo in guardia sull’ avvocato che ha scelto: “Semina veleno”, hanno testimoniato altri Vip che hanno avuto a che fare con la legale. La diffusioni di notizie come quella del maxi mantenimento, per rendere Ilary avida agli occhi di tutti, potrebbe rientrare in una descrizione come quella fornita.