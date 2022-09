L’ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset non hanno trovato alcun punto di contatto: si va in tribunale, ecco le cifre in ballo

Sarà battaglia in tribunale: Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno trovato un accordo e quindi la separazione finirà nel modo peggiore, davanti a un giudice. Il Corriere della Sera ha reso noti alcuni dettagli di quel che sta accadendo e le maxi cifre che ci sono in ballo, oltre a svelare i guadagni stellari dell’ex coppia. In tal ginepraio ci sono anche aneddoti che se non fossero tragici, sarebbero comici, come ad esempio la storia dei Rolex e delle borse. Secondo la versione di Totti, Ilary e suo padre avrebbero fatto sparire la sua collezione di orologi, lui, per ripicca e come merce di scambio, si sarebbe accaparrato le borse dell’ex moglie. Il nocciolo della questione sono i denari. Nulla di nuovo sotto il sole: milioni di addii sentimentali, stringi stringi, finiscono con guerre ‘economiche’. Lo si chiami come si vuole: cinismo, avidità, materialismo etc. etc. Ma questo è ciò che accade nel mondo reale. Le fiabe stanno scritte sui libri. Compreso ciò, ecco le carte in tavola per quel che riguarda il Pupone e la conduttrice in forza a Mediaset.

Francesco ha guadagnato più o meno 84 milioni netti nel corso della sua carriera da calciatore. Il suo reddito ora è assai più basso, ma non certo roba da fame: ha proprietà immobiliari (solo la casa dell’Eur è quotata circa i 10 milioni, 3 la villa di Sabaudia) e con le pubblicità (è testimonial della Volkswagen, dei Gelati Grom e di Very Mobile) si mette in tasca qualche milione. Uno dei suoi obbiettivi attuali è recuperare il controllo della Longarina, il centro sportivo in mano a Roberto Blasi e Ivan Peruch, padre e cognato di Ilary. Con loro l’ex dieci della Roma non vuole più avere nulla a che fare. Come si diceva, adesso l’ultima parola spetta al tribunale. C’è poi la richiesta di Ilary che all’ex marito avrebbe chiesto 20mila euro al mese di mantenimento.

Se Totti ha guadagnato e guadagna ancor oggi cifre da capogiro, la Blasi non se la passa male. Sempre il Corriere della Sera, spiega che tra sponsor e programmi tv ha entrate tutt’altro che magre: per ogni edizione dell’Isola dei Famosi prenderebbe quasi un milione netto. A ciò si aggiungono gli spot televisivi e quelli social. Con oltre 2 milioni di followers su Instagram, l’ex Letterina di Passaparola è assai ricercata dai brand, che pagano profumatamente.

Alla luce di ciò, i legali di Totti considerano eccessiva la richiesta dei 20mila euro mensili fatta da Ilary per se stessa. La Blasi ne ha poi chiesti 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (dunque un totale di 37.500 euro). E infatti la controproposta del team legale di Francesco è stata di zero euro (per i figli è stata invece avanzata una proposta di 7mila euro mensili). Ilary, che si ritiene una vittima, ha giudicato l’agire degli avvocati dell’ex marito un affronto. Ed è per questo che è saltato il banco delle trattative. Il colpo di grazia è stata l’intervista vulcanica di Totti, quella delle borse e dei Rolex. Adesso all’ex coppia non resta che indossare l’elmetto e andare a combattere nella trincea del tribunale. Auguri!