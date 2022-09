Totti e Ilary, scoop Paola Ferrari: “Perché è iniziata la crisi 5 anni fa”

La giornalista sportiva rivela ad Alberto Matano a La Vita in Diretta un retroscena che lei ha assicurato essere vero: ecco quando è stato il momento in cui fra la presentatrice e il calciatore le cose hanno iniziato ad incrinarsi

Chi lo sa se Alberto Matano si sarebbe aspettato che questo pomeriggio, nel corso di La Vita in Diretta, una delle sue ospiti gli avrebbe sganciato una bomba sul chiacchieratissimo affaire fra Ilary Blasi e Francesco Totti, che di recente hanno confermato la fine del loro matrimonio dopo più di 15 anni di relazione. Paola Ferrari, giornalista sportiva nota anche per essere una che non le manda certo a dire, ha raccontato senza troppi filtri seduta al tavolo con Rosanna Cancellieri e Anna Pettinelli un dettaglio fino ad oggi rimasto inedito.

Dei (presunti?) tradimenti reciproci ormai sono tutti a conoscenza. Sono settimane che non si fa altro che parlare della sbandata che Francesco Totti avrebbe avuto per Noemi Bocchi. In parallelo, Ilary Blasi è stata accostata a Cristiano Iovino, fascinoso personal trainer che si è però tenuto ben distante dai gossip.

Quello che fino a questo momento era rimasto del tutto inedito, per così dire, era l’inizio della fine, ovvero il momento in cui dopo tanti anni di matrimonio qualcosa nella coppia ha iniziato ad incrinarsi. Ecco dunque arrivare Paola Ferrari, che dopo essersi stufata di sentire sempre le stesse cose ha preso la parola nel salotto di Matano per raccontare la sua versione dei fatti:

“Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio quello spazio in quel momento diffciile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Luì c’è stato l’inizio della rottura.

A questo punto, Anna Pettinelli si è mostrata piuttosto indispettita da questo gossip “spicciolo” e ha precisato: “Queste sono ipotesi”; immediata la reazione della Ferrari, che ha specificato: “No, sono ipotesi ci sono dei dati certificati”. Il battibecco sul tema è poi proseguito, con la Pettinelli che dichiarava di non voler più sentire parlare di pettegolezzi simili, mentre la Ferrari, avvelenata, chiosava “E perché sei qui a parlarne, allora?”.

La guerra di Ilary Blasi contro Alex Nuccetelli

Nel frattempo, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è passata al contrattacco nei confronti di chi, di recente, ha spiattellato dettagli anche intimi sulla sua vita privata. In una recente intervista, concessa alla trasmissione Turchesando, Nuccetelli aveva lasciato intendere che Ilary avesse più volte tradito l’ormai ex marito. Ilary Blasi, furiosa, ha dunque deciso di far scrivere all’organizzatore di eventi romano direttamente dai suoi avvocati. Minacce di vie legali, che, a quanto pare, non sembrano aver eccessivamente preoccupato il diretto interessato.