Ora è guerra aperta tra Ilary Blasi ed Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Francesco Totti che da quando è stata annunciata la separazione ha popolato diversi salotti televisivi e radiofonici facendosi portavoce del malcontento del Pupone. Il pr romano, ogni volta che ha rilasciato dichiarazioni, ha difeso l’ex calciatore giallorosso, pungendo la conduttrice Mediaset. Nell’ultima intervista, concessa alla trasmissione Turchesando, ha lasciato intendere che Ilary abbia tradito Francesco più volte e che in un caso abbia persino avuto una relazione extraconiugale duratura (ha mormorato di una presunta persona dei piani alti di Mediaset).

La Blasi non ha preso affatto bene la questione ed ha allertato i suoi avvocati che hanno provveduto a scrivere a Nuccetelli. Lui stesso ha reso noto l’accaduto, attraverso due Stories e un post Instagram in cui ha informato i suoi followers di aver ricevuto una lettera dai legali dell’ex Letterina di Passaparola.

“Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi”. Così ha esordito il pr romano, riferendosi al fatto che fu proprio lui a presentare, oltre vent’anni fa, Ilary a Totti.

“E le ricordo – ha aggiunto Nuccetelli – che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset“. Non è la prima volta che Alex sostiene che al Biscione si è visto chiudere tutte le porte in faccia negli ultimi anni. Motivo? Sempre secondo la versione di Nuccetelli, ci sarebbe lo zampino della conduttrice che gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote.

“Forse mi confonde con il marito – ha tuonato sempre il pr capitolino -. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”. Guerra aperta, come si diceva. Da un lato Ilary che ha messo in campo i suoi legali, dall’altro Nuccetelli che fa presagire di avere in serbo esternazioni scottanti.

La questione è stata ribadita da Alex anche attraverso un post Instagram. “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi: “Ao, Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di trevi!” Invece mi diffida: “La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio“, ha scritto con sarcasmo Nuccetelli, a corredo di uno scatto in cui lo si vede giovane assieme a un altrettanto giovanissima Blasi.

Perché Ilary è passata al contrattacco

Perché la Blasi è passata al contrattacco su Alex proprio ora? Con ogni probabilità perché ha ascoltato la lunga intervista che ieri ha rilasciato a Turchesando. Il pr, oltre ad avere in più passaggi lasciato intendere che Ilary avrebbe tradito l’ex marito, ha addirittura detto che Totti è una persona focosa a letto mentre l’ex moglie, “quando tornava da Milano, aveva mal di testa”. Confessioni intime che Nuccetelli ha detto esserle state riferite in prima persona da Francesco. Insomma, per Ilary si è oltrepassato il limite. Da qui la scelta di schierare gli avvocati.

La conferma da parte dei legali della conduttrice

Lo staff legale che segue la Blasi ha confermato la vicenda. La showgirl, ha spiegato chi cura la comunicazione di Ilary, “ha dato mandato al proprio difensore (Alessandro Simeone, ndr) di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.