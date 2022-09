Totti e Ilary, Nuccetelli fa rivelazioni intime: “Così andava a letto”

Altre dichiarazioni scottanti su Francesco Totti e Ilary Blasi. Alex Nuccetelli, amico fraterno dell’ex capitano giallorosso, ha rilasciato un’intervista fiume nel programma radiofonico Turchesando. Si ricorda che il pr romano ha un rapporto, da anni, molto stretto con il Pupone. Le sue parole, quindi, non sono quelle di un opinionista qualunque ed esterno ai fatti, bensì quelle di una persona che conosce molto approfonditamente le dinamiche relative alla situazione sentimentale di Francesco.

Nuccetelli, prima di parlare di Totti e Ilary, ha informato su come procede la nuova frequentazione dell’ex calciatore che si sta vedendo con Noemi Bocchi. “Stanno molto bene entrambi – ha riferito -, lei si sta comportando bene. Non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, rivelazioni, speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi”. Insomma, Francesco e Noemi sposano entrambi la linea del low profile, sicuri che il riserbo, alla lunga, non appena si sarà placata la tempesta mediatica, pagherà.

Spazio poi alla rottura rumorosissima con la Blasi. Nuccetelli ha difeso a spada tratta Totti, lasciando intendere che Ilary stia agendo con strategie molto precise e che da tempo il sentimento nei confronti dell’ex marito si è spento:

“Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione”.

Le conduttrici di Turchesando hanno cercato di indagare in modo ancor più approfondito sulla sfera intima degli ex coniugi. “Lei lo trattava in modo gelido anche dentro al letto?“, hanno chiesto. Il pr romano ha risposto con una battuta: “Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Nuccetelli rilancia le voci su presunte frequentazioni milanesi di Ilary Blasi

Largo quindi al tema tradimenti: in queste settimane è emerso di tutto, sia sul conto della Blasi sia su quello di Francesco. Al momento, però, l’unico tradimento di cui si hanno le prove è quello che riguarda appunto la sopracitata Noemi Bocchi. Nuccetelli a questo punto sgancia la bomba, confidando che da tempo Totti e Ilary avevano un tacito accordo: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”.

La questione è scottante. E infatti le conduttrici radiofoniche di Turchesando hanno subito provato a carpire altre informazioni interessanti: “Si dice che lei ne abbia una che continua su Milano e dicono che venga dai piani alti di Mediaset”. “Brava, corretto – ha assicurato Alex -. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso (la frequentazione), per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

Alex Nuccetelli e la versione sul gossip riguardante Totti e Flavia Vento

Nuccetelli è poi tornato a parlare di un gossip roventissimo del passato, quello scodellato da Fabrizio Corona su Totti e Flavia Vento. Quella voce rischiò di far saltare il matrimonio del Pupone e della Blasi. Con l’annuncio della separazione, quel chiacchiericcio è tornato di moda. Il pr romano ha però smentito che Francesco abbia tradito Ilary prima delle nozze. Questa la versione di Alex: “Lui si era visto con questa ragazza molto prima del loro matrimonio. Poi loro hanno mischiato le cose. Quindi c’è stato il flirt con Flavia Vento, ma prima che esistesse Ilary Blasi. Poi hanno ritirato fuori questa cosa quando gli faceva comodo”.