“Totti pentito dell’intervista: il gesto per Ilary Blasi e i figli”

Novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi l’ex calciatore della Roma si sarebbe pentito dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Intervista nella quale ha accusato l’ex moglie di averlo prima tradito con altri uomini e poi rubato dei preziosi Rolex con la complicità del padre. A quanto pare il Pupone avrebbe capito di aver commesso un grave errore e ora starebbe cercando di recuperare la situazione.

Secondo le indiscrezioni Francesco Totti starebbe facendo di tutto per riaprire un dialogo con Ilary Blasi, con la quale i rapporti sono tesi e complicati da mesi. Un modo anche per tutelare il benessere dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel e raggiungere una separazione pacifica e consensuale in tribunale. Intanto va avanti la sua relazione con Noemi Bocchi la donna che, a detta dello sportivo, l’avrebbe aiutato a rinascere dopo la crisi con Ilary.

E a proposito della Blasi, la conduttrice Mediaset continua a restare in silenzio. È sempre molto attiva su Instagram, dove posta foto e video della sua quotidianità ma sul tema divorzio preferisce non proferire una parola. Strappo alla regola solo qualche giorno fa, quando tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, ha smentito alcuni gossip spifferati da Roberto D’Agostino a Domenica In.

Nel salotto di Mara Venier il giornalista di Dagospia aveva parlato di presunti messaggi erotici di Ilary Blasi scritti ad un altro uomo e scoperti da Francesco Totti. Il legale dell’ex Letterina di Passaparola ha specificato che non esistono chat del genere che il mito giallorosso avrebbe poi salvato sul proprio telefono per presentarli come prova davanti al giudice.

Al momento è in stand by l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. L’amica Silvia Toffanin ha chiarito che per le prime puntate della nuova edizione non è prevista l’ospitata dell’ormai ex signora Totti. Secondo alcune indiscrezioni molto probabilmente la 41enne tornerà in tv solo la prossima primavera, per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che è stata confermata da Mediaset.